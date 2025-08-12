Fronteras que cuentan historias: más que una línea en el mapa

Fronteras que cuentan historias: más que una línea en el mapa, un símbolo de relaciones bilaterales.

En el mundo, algunas fronteras internacionales destacan no solo por su longitud, sino también por la riqueza geográfica, la diversidad de paisajes y la profunda historia que las atraviesa. Una de estas fronteras se encuentra en América del Sur.

Esta se ubica como la tercera más larga del mundo, uniendo a dos países vecinos con una extensa línea divisoria que recorre la imponente Cordillera de los Andes. Tiene una extensión aproximada de 5.308 kilómetros, convirtiéndola en la más larga de América del Sur. Te contamos de que se trata.

Frontera Argentina y Chile
Una línea que une y separa: La extensa frontera que recorre la Cordillera de los Andes.

Una línea que une y separa: La extensa frontera que recorre la Cordillera de los Andes.

La frontera más larga de América del Sur es la tercera más extensa del mundo

Según Street art Latam la frontera más larga es la que separa a Argentina y Chile. A lo largo de ella, existen múltiples pasos habilitados, aunque no todos están abiertos de manera permanente. Algunos se cierran temporalmente, principalmente durante el invierno, debido a las condiciones climáticas adversas, como las fuertes nevadas que dificultan el tránsito y el mantenimiento de las vías.

Uno de los pasos más emblemáticos y vitales es el Paso Sistema Cristo Redentor, también conocido como “Paso Los Libertadores”. Inaugurado en 1980, este paso conecta la ciudad argentina de Mendoza con la localidad chilena de Los Andes a través del Túnel Cristo Redentor, una obra de ingeniería clave para facilitar el comercio y el turismo entre ambos países.

La delimitación de esta frontera de América del Sur fue el resultado de una serie de tratados y negociaciones que buscaron establecer límites claros y promover la paz entre Argentina y Chile, evitando conflictos territoriales que en otros lugares han derivado en enfrentamientos armados.

Frontera Argentina y Chile (2)
La geografía como frontera: El papel de la Cordillera de los Andes en la división territorial.

La geografía como frontera: El papel de la Cordillera de los Andes en la división territorial.

Las fronteras más largas del mundo

Para comprender la magnitud de esta frontera, es útil compararla con las más extensas a nivel mundial. Las tres fronteras terrestres más largas del mundo son:

  • Canadá y Estados Unidos: con una extensión total de aproximadamente 8.891 kilómetros, que incluye 5.061 kilómetros terrestres y 3.830 kilómetros acuáticos. Esta frontera atraviesa una diversidad de paisajes, desde bosques boreales hasta grandes lagos.
  • Rusia y Kazajistán: con 6.846 kilómetros de frontera terrestre, esta línea marca una división crucial en Asia Central.
  • Argentina y Chile: con alrededor de 5.308 kilómetros, mayormente siguiendo la línea de la Cordillera de los Andes, una frontera que combina retos geográficos y estratégicos.

Temas relacionados:

Te puede interesar