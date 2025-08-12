Esta se ubica como la tercera más larga del mundo, uniendo a dos países vecinos con una extensa línea divisoria que recorre la imponente Cordillera de los Andes. Tiene una extensión aproximada de 5.308 kilómetros, convirtiéndola en la más larga de América del Sur. Te contamos de que se trata.

Frontera Argentina y Chile Una línea que une y separa: La extensa frontera que recorre la Cordillera de los Andes.

La frontera más larga de América del Sur es la tercera más extensa del mundo

Según Street art Latam la frontera más larga es la que separa a Argentina y Chile. A lo largo de ella, existen múltiples pasos habilitados, aunque no todos están abiertos de manera permanente. Algunos se cierran temporalmente, principalmente durante el invierno, debido a las condiciones climáticas adversas, como las fuertes nevadas que dificultan el tránsito y el mantenimiento de las vías.