La frontera más larga de América del Sur es la tercera más extensa del mundo

Uno de los pasos más emblemáticos y vitales es el Paso Sistema Cristo Redentor, también conocido como “Paso Los Libertadores”. Inaugurado en 1980, este paso conecta la ciudad argentina de Mendoza con la localidad chilena de Los Andes a través del Túnel Cristo Redentor, una obra de ingeniería clave para facilitar el comercio y el turismo entre ambos países.
La delimitación de esta frontera de América del Sur fue el resultado de una serie de tratados y negociaciones que buscaron establecer límites claros y promover la paz entre Argentina y Chile, evitando conflictos territoriales que en otros lugares han derivado en enfrentamientos armados.
Frontera Argentina y Chile (2)
La geografía como frontera: El papel de la Cordillera de los Andes en la división territorial.
Las fronteras más largas del mundo
Para comprender la magnitud de esta frontera, es útil compararla con las más extensas a nivel mundial. Las tres fronteras terrestres más largas del mundo son:
- Canadá y Estados Unidos: con una extensión total de aproximadamente 8.891 kilómetros, que incluye 5.061 kilómetros terrestres y 3.830 kilómetros acuáticos. Esta frontera atraviesa una diversidad de paisajes, desde bosques boreales hasta grandes lagos.
- Rusia y Kazajistán: con 6.846 kilómetros de frontera terrestre, esta línea marca una división crucial en Asia Central.
- Argentina y Chile: con alrededor de 5.308 kilómetros, mayormente siguiendo la línea de la Cordillera de los Andes, una frontera que combina retos geográficos y estratégicos.