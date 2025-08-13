El país con la frontera más extensa del mundo: es compartida con 14 naciones

Afganistán

Bután

India

Kazajistán

Kirguistán

Laos

Mongolia

Myanmar

Nepal

Corea del Norte

Pakistán

Rusia

Tayikistán

Vietnam.

Esta extensa frontera tiene una importancia geopolítica significativa. Por ejemplo, la frontera con India ha sido históricamente conflictiva, especialmente en la región del Himalaya, con disputas territoriales que han llevado a tensiones diplomáticas y enfrentamientos militares esporádicos. Del mismo modo, la frontera con Pakistán es relevante en términos de seguridad y cooperación regional.

Mundo (1) La frontera más extensa está llena de conflictos

Tensiones en la frontera más larga del mundo

China también mantiene relaciones complejas y estratégicas con países como Rusia y Mongolia, donde la cooperación económica y la defensa de intereses comunes juegan un papel importante en la estabilidad regional. Las fronteras con países del Sudeste Asiático, como Laos, Myanmar y Vietnam, favorecen intercambios comerciales y culturales, además de influir en las políticas migratorias y de seguridad.

Además, la frontera terrestre de China es fundamental para proyectos económicos y de infraestructura, como la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative), que busca conectar Asia con Europa y África mediante una red de comercio y transporte que atraviesa muchos de estos países vecinos.

Por otro lado, mantener el control y la vigilancia de tantas fronteras terrestres supone un desafío para China. La diversidad geográfica dificulta la seguridad, ya que implica cuidar zonas remotas y difíciles de acceder, mientras que las diferencias culturales y políticas con los vecinos requieren una diplomacia delicada.