El país con la frontera más extensa del mundo: es compartida con 14 naciones

- Afganistán
- Bután
- India
- Kazajistán
- Kirguistán
- Laos
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Corea del Norte
- Pakistán
- Rusia
- Tayikistán
- Vietnam.
Esta extensa frontera tiene una importancia geopolítica significativa. Por ejemplo, la frontera con India ha sido históricamente conflictiva, especialmente en la región del Himalaya, con disputas territoriales que han llevado a tensiones diplomáticas y enfrentamientos militares esporádicos. Del mismo modo, la frontera con Pakistán es relevante en términos de seguridad y cooperación regional.
Mundo (1)
La frontera más extensa está llena de conflictos
Tensiones en la frontera más larga del mundo
China también mantiene relaciones complejas y estratégicas con países como Rusia y Mongolia, donde la cooperación económica y la defensa de intereses comunes juegan un papel importante en la estabilidad regional. Las fronteras con países del Sudeste Asiático, como Laos, Myanmar y Vietnam, favorecen intercambios comerciales y culturales, además de influir en las políticas migratorias y de seguridad.
Además, la frontera terrestre de China es fundamental para proyectos económicos y de infraestructura, como la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative), que busca conectar Asia con Europa y África mediante una red de comercio y transporte que atraviesa muchos de estos países vecinos.
Por otro lado, mantener el control y la vigilancia de tantas fronteras terrestres supone un desafío para China. La diversidad geográfica dificulta la seguridad, ya que implica cuidar zonas remotas y difíciles de acceder, mientras que las diferencias culturales y políticas con los vecinos requieren una diplomacia delicada.