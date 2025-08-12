Inicio Sociedad País
Mundo

El país que más le debe a Estados Unidos: supera a China y posee gran parte de los bonos del tesoro

Un país de Asia, que no es China, posee la mayor deuda con Estados Unidos. Te contamos cuál es y cuánto es lo que debe

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El país que más le debe a Estados Unidos: supera a China y posee gran parte de los bonos del tesoro

El país que más le debe a Estados Unidos: supera a China y posee gran parte de los bonos del tesoro

La deuda entre un país y otro es un reflejo de la compleja interdependencia económica global. No se trata solo de números, sino de relaciones financieras que influyen en la política, el comercio y la economía mundial. En este sentido, Estados Unidos, como la economía más grande del mundo, es el principal acreedor de muchos países que dependen de su financiamiento para sostener su desarrollo y gasto público.

Aunque muchas veces se piensa que China lidera el ranking de países con mayor deuda estadounidense, la realidad muestra que es otro país el que posee la mayor deuda con Estados Unidos. Se trata de una nación en particular, que tiene la mayor cantidad de bonos del Tesoro estadounidense en su poder.

Dolares (2)
El mayor deudor de Estados Unidos

El mayor deudor de Estados Unidos

El país con mayor deuda estadunidense: supera a China y posee gran parte de los bonos del tesoro

Actualmente, el país con la mayor deuda externa hacia Estados Unidos es Japón. Este monto representa una parte significativa de las reservas internacionales japonesas y es fundamental para financiar el déficit fiscal de Estados Unidos.

La relación financiera entre ambos países es compleja y mutuamente beneficiosa: Japón invierte en deuda estadounidense para asegurar la estabilidad de su propia economía, mientras que Estados Unidos utiliza estos fondos para financiar sus programas y mantener su economía en funcionamiento.

China también es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, tiene alrededor de 759 mil millones de dólares en bonos del Tesoro, ligeramente menos que Japón. Esta deuda refleja la confianza global en la economía estadounidense y su moneda, el dólar, q ue sigue siendo la principal divisa de reserva mundial. Sin embargo, la dependencia mutua también genera tensiones políticas y económicas que pueden influir en decisiones estratégicas y comerciales.

Dolares

Los países que más deuda poseen con Estados Unidos

En definitiva, Japón es hoy el mayor acreedor de Estados Unidos, una relación que simboliza cómo la economía global está profundamente entrelazada y cómo la deuda pública puede ser, a la vez, un instrumento de poder y cooperación internacional. Según Visual Capitalist la lista quedaría conformada con los siguientes países:

  • Japón
  • China
  • Reino Unido
  • Luxemburgo
  • Islas Caimán
  • Canadá
  • Bélgica

Es raro que los países terminen de pagar su deuda, Reino Unido la mantiene desde las guerras napoleónicas. Así mismo, Estados Unidos es uno de los países con mayor ddeuda,el gobierno Americano le debe billones de dólares en deuda a entidades extranjeras, incluidos gobiernos, bancos centrales, empresas e inversores individuales.

Temas relacionados:

Te puede interesar