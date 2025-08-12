El país que más le debe a Estados Unidos: supera a China y posee gran parte de los bonos del tesoro

La relación financiera entre ambos países es compleja y mutuamente beneficiosa: Japón invierte en deuda estadounidense para asegurar la estabilidad de su propia economía, mientras que Estados Unidos utiliza estos fondos para financiar sus programas y mantener su economía en funcionamiento.

China también es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, tiene alrededor de 759 mil millones de dólares en bonos del Tesoro, ligeramente menos que Japón. Esta deuda refleja la confianza global en la economía estadounidense y su moneda, el dólar, q ue sigue siendo la principal divisa de reserva mundial. Sin embargo, la dependencia mutua también genera tensiones políticas y económicas que pueden influir en decisiones estratégicas y comerciales.

Dolares

Los países que más deuda poseen con Estados Unidos

En definitiva, Japón es hoy el mayor acreedor de Estados Unidos, una relación que simboliza cómo la economía global está profundamente entrelazada y cómo la deuda pública puede ser, a la vez, un instrumento de poder y cooperación internacional. Según Visual Capitalist la lista quedaría conformada con los siguientes países:

Japón

China

Reino Unido

Luxemburgo

Islas Caimán

Canadá

Bélgica

Es raro que los países terminen de pagar su deuda, Reino Unido la mantiene desde las guerras napoleónicas. Así mismo, Estados Unidos es uno de los países con mayor ddeuda,el gobierno Americano le debe billones de dólares en deuda a entidades extranjeras, incluidos gobiernos, bancos centrales, empresas e inversores individuales.