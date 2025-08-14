Los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship, en Córdoba: día, hora, TV y formaciones

Comienza este sábado el Rugby Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El mendocino Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González estará entre los suplentes dentro de una formación que contará con los regresos de Joaquín Oviedo, Franco Molina, Gonzalo García y Tomás Albornoz, ausentes en la ventana de julio, mientras que Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy, Santiago Chocobares y Marcos Kremer estarán en el equipo por primera vez en la temporada.
El encuentro comenzará a las 18:10 horas, contará con transmisión de ESPN y será un acontecimiento histórico dado que el escenario estará colmado marcando un récord de convocatoria para el rugby en Argentina. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).
Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21.
Esta es la decimocuarta visita de los hombres de negro al país y la cuarta vez em Córdoba ya que en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.
Nueva Zelanda consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.
Antes, entre 1976 y 2011, habían jugado otros 17 encuentros con 16 victorias neocelandesas y un empate (21-21 en 1985).
También jugaron en el Mundial 2023 con victoria de los hombres de negro.