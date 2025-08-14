Los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship, en Córdoba: día, hora, TV y formaciones

El mendocino Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González estará entre los suplentes dentro de una formación que contará con los regresos de Joaquín Oviedo, Franco Molina, Gonzalo García y Tomás Albornoz, ausentes en la ventana de julio, mientras que Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy, Santiago Chocobares y Marcos Kremer estarán en el equipo por primera vez en la temporada.

Isgro Rodrigo Isgró estará de titular en Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship.

El encuentro comenzará a las 18:10 horas, contará con transmisión de ESPN y será un acontecimiento histórico dado que el escenario estará colmado marcando un récord de convocatoria para el rugby en Argentina. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).