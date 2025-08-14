Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby Championship

Los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship, en Córdoba: día, hora, TV y formaciones

Comienza este sábado el Rugby Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por UNO
González será suplene y Oviedo y Matera, titulares.

El mendocino Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González estará entre los suplentes dentro de una formación que contará con los regresos de Joaquín Oviedo, Franco Molina, Gonzalo García y Tomás Albornoz, ausentes en la ventana de julio, mientras que Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy, Santiago Chocobares y Marcos Kremer estarán en el equipo por primera vez en la temporada.

Isgro
Rodrigo Isgró estará de titular en Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship.

Rodrigo Isgró estará de titular en Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship.

El encuentro comenzará a las 18:10 horas, contará con transmisión de ESPN y será un acontecimiento histórico dado que el escenario estará colmado marcando un récord de convocatoria para el rugby en Argentina. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21.

Esta es la decimocuarta visita de los hombres de negro al país y la cuarta vez em Córdoba ya que en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.

Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks para jugar en Córdoba

Los Pumas

  • VIVAS, Mayco (31 caps)
  • MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
  • DELGADO, Pedro (4 caps)
  • MOLINA, Franco (12 caps)
  • RUBIOLO, Pedro (23 caps)
  • MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
  • KREMER, Marcos (73 caps)
  • OVIEDO, Joaquín (13 caps)
  • GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
  • ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
  • DELGUY, Bautista (33 caps)
  • CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
  • CINTI, Lucio (34 caps)
  • ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
  • MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio (18 caps)
  • 17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)
  • 18. SCLAVI, Joel (27 caps)
  • 19. PETTI, Guido (89 caps)
  • 20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)
  • 21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)
  • 22. CARRERAS, Santiago (55 caps)
  • 23. PICCARDO, Justo (4 caps)

All Blacks

  • 1. DE GROOT, Ethan
  • 2. TAYLOR, Codie
  • 3. NEWELL, Fletcher
  • 4. BARRETT, Scott (c)
  • 5. HOLLAND, Fabian
  • 6. VAA'I, Tupou
  • 7. KIRIFI, Du'Plessis
  • 8. SAVEA, Ardie (vc)
  • 9. RATIMA, Cortez
  • 10. BARRETT, Beauden
  • 11. IOANE, Rieko
  • 12. BARRETT, Jordie (vc)
  • 13. PROCTOR, Billy
  • 14 REECE, Sevu
  • 15. JORDAN, Will

Suplentes

  • 16. TAUKEI'AHO, Samisoni
  • 17. NORRIS, Ollie
  • 18. TOSI, Pasilio
  • 19. TUIPULOTU, Patrick
  • 20. FINAU, Samipeni
  • 21. CHRISTIE, Finlay
  • 22. LIENERT BROWN, Anton
  • 23. MC KENZIE, Damian

El historial entre Los Pumas y los All Blacks en el Rugby Championship

  • 2012: Nueva Zelanda 21 – 5 Argentina
  • 2012: Argentina 15 – 54 Nueva Zelanda
  • 2013: Nueva Zelanda 28 – 13 Argentina
  • 2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda
  • 2014: Nueva Zelanda 28 – 9 Argentina
  • 2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda
  • 2015: Nueva Zelanda 39 – 18 Argentina
  • 2016: Nueva Zelanda 57 – 22 Argentina
  • 2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda
  • 2017: Nueva Zelanda 39 – 22 Argentina
  • 2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda
  • 2018: Nueva Zelanda 46 – 24 Argentina
  • 2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda
  • 2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda
  • 2020: Nueva Zelanda 15 – 25 Argentina
  • 2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda
  • 2021: Nueva Zelanda 39 – 0 Argentina
  • 2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda
  • 2022: Nueva Zelanda 18 – 25 Argentina
  • 2022: Nueva Zelanda 53 – 3 Argentina
  • 2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda
  • 2024: Nueva Zelanda 30 – 38 Argentina
  • 2024: Nueva Zelanda 42 – 10 Argentina

Nueva Zelanda consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.

Antes, entre 1976 y 2011, habían jugado otros 17 encuentros con 16 victorias neocelandesas y un empate (21-21 en 1985).

También jugaron en el Mundial 2023 con victoria de los hombres de negro.

