Dos Mundiales en el CV personal y una jugosa marca de 66 presencias representando al país, un número que solo supera, como mendocino, Federico Méndez (con 73). En carrera y tenido en cuenta por Felipe Contepomi para lo que viene, el 9 está a solo 7 encuentros de convertirse en el jugador local con más caps de la historia.

Será cuestión de disfrutarlo el tiempo que esté por estos lares del mapa porque es jerarquía y docencia para los que vienen de abajo y lo tenían colgado en el póster. Con él en cancha, Los Tordos le ganó al chivo Jockey de Córdoba por el Torneo del Interior y también a Mendoza RC por el certamen regional.

Más allá de los resultados, que Gonzalo Bertranou esté cada sábado en alguna cancha local es un privilegio y un enorme salto de calidad para el deporte nuestro. A aprovecharlo el tiempo que dure, antes que arme la valija de regreso a sus dos temporadas pendientes en Estados Unidos.

Gonzalo Bertranou, ausente ante All Blacks

El medio scrum no fue convocado por Felipe Contepomi para los primeros dos compromisos de Los Pumas en el inminente comienzo del Rugby Championship ante Nueva Zelanda. Sin embargo, está en carrera para los cuatro encuentros restantes (versus Sudáfrica y Australia).

