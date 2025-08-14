El ranking de títulos internacionales se actualizó con el triunfo del conjunto dirigido por Luis Enrique que no tiene en sus filas jugadores argentinos, sin embargo, si hay dos equipos nacionales entre los cinco primeros equipos.

Copas Internacionales Boca e Independiente están en el ranking de los más ganadores. Infobae

PSG campeón y ranking renovado: dos equipos argentinos entre los cinco más ganadores del mundo

En el ranking de los equipos con más títulos internacionales hay dos equipos argentinos: Independiente y Boca. Mientras que el Real Madrid lidera la lista, los conjuntos nacionales empatan con 18 títulos.