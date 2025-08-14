El PSG se quedó con nuevo torneo internacional.

El PSG se quedó con nuevo torneo internacional.

El ranking de títulos internacionales se actualizó con el triunfo del conjunto dirigido por Luis Enrique que no tiene en sus filas jugadores argentinos, sin embargo, si hay dos equipos nacionales entre los cinco primeros equipos.

Copas Internacionales
Boca e Independiente est&aacute;n en el ranking de los m&aacute;s ganadores.

Boca e Independiente están en el ranking de los más ganadores.

PSG campeón y ranking renovado: dos equipos argentinos entre los cinco más ganadores del mundo

En el ranking de los equipos con más títulos internacionales hay dos equipos argentinos: Independiente y Boca. Mientras que el Real Madrid lidera la lista, los conjuntos nacionales empatan con 18 títulos.

  • Real Madrid C.F. (España) - 33 títulos.
  • Al-Ahly S.C. (Egipto) - 27 títulos.
  • A.C. Milan (Italia) - 18 títulos.
  • C.A. Boca Juniors (Argentina) - 18 títulos.
  • C.A. Independiente (Argentina) - 18 títulos.
  • F.C. Barcelona (España) - 17 títulos.
  • Zamalek S.C. (Egipto) - 15 títulos.
  • Liverpool F.C. (Inglaterra) - 14 títulos.
  • F.C. Bayern München (Alemania) - 14 títulos.
  • Auckland City F.C. (Nueva Zelanda) - 14 títulos.

Por su lado, PSG llegó a su cuarto título internacional, quedando - por el momento - fuera del top 10, pero con la promesa de seguir sumando.

Boca Campeón Intercontinental 2003
El plantel de Boca junto a Mauricio Macri celebrando la Copa Intercontinental 2003.

El plantel de Boca junto a Mauricio Macri celebrando la Copa Intercontinental 2003.

Los títulos de Boca e Independiente

Boca Juniors (18):

  • Intercontinental (3): 1977, 2000, 2003.
  • Libertadores (6): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007.
  • Sudamericana (2): 2004, 2005.
  • Recopa (4): 1990, 2005, 2006, 2008.
  • Supercopa (1): 1989.
  • Nicolas Leoz (1):1993.
  • Master (1):1992.
Independiente Campeon 1984
Independiente sali&oacute; campe&oacute;n de la Copa Libertadores de 1984.

Independiente salió campeón de la Copa Libertadores de 1984.

Independiente(18):

  • Intercontinental (2): 1973, 1984.
  • Libertadores (7): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984.
  • Sudamericana (2): 2010, 2017.
  • Recopa (1): 1995.
  • Supercopa (2): 1994, 1995.
  • Suruga Bank (1): 2018.
  • Interamericana (3): 1973, 1974, 1976.
PSG campeón de la Champions League

Estos son todos los títulos del PSG

Al conseguir la Supercopa de Europa, el PSG llegó a 55 títulos; 51 son locales y cuatro son internacionales.

Títulos Nacionales

  • Ligue 1: 13.

  • Copas de Francia: 16.

  • Supercopa de Francia: 13.

  • Copa de la Liga: 9.

Títulos Internacionales

  • Recopa de Europa: 1.

  • Copa Intertoto: 1.

  • Champions League: 1.

  • Supercopa de Europa: 1.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas