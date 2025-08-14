PSG campeón y ranking renovado: dos equipos argentinos entre los cinco más ganadores del mundo

- Real Madrid C.F. (España) - 33 títulos.
- Al-Ahly S.C. (Egipto) - 27 títulos.
- A.C. Milan (Italia) - 18 títulos.
- C.A. Boca Juniors (Argentina) - 18 títulos.
- C.A. Independiente (Argentina) - 18 títulos.
- F.C. Barcelona (España) - 17 títulos.
- Zamalek S.C. (Egipto) - 15 títulos.
- Liverpool F.C. (Inglaterra) - 14 títulos.
- F.C. Bayern München (Alemania) - 14 títulos.
- Auckland City F.C. (Nueva Zelanda) - 14 títulos.
Por su lado, PSG llegó a su cuarto título internacional, quedando - por el momento - fuera del top 10, pero con la promesa de seguir sumando.
Boca Campeón Intercontinental 2003
El plantel de Boca junto a Mauricio Macri celebrando la Copa Intercontinental 2003.
Los títulos de Boca e Independiente
Boca Juniors (18):
- Intercontinental (3): 1977, 2000, 2003.
- Libertadores (6): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007.
- Sudamericana (2): 2004, 2005.
- Recopa (4): 1990, 2005, 2006, 2008.
- Supercopa (1): 1989.
- Nicolas Leoz (1):1993.
- Master (1):1992.
Independiente Campeon 1984
Independiente salió campeón de la Copa Libertadores de 1984.
Independiente(18):
- Intercontinental (2): 1973, 1984.
- Libertadores (7): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984.
- Sudamericana (2): 2010, 2017.
- Recopa (1): 1995.
- Supercopa (2): 1994, 1995.
- Suruga Bank (1): 2018.
- Interamericana (3): 1973, 1974, 1976.
PSG campeón de la Champions League
Estos son todos los títulos del PSG
Al conseguir la Supercopa de Europa, el PSG llegó a 55 títulos; 51 son locales y cuatro son internacionales.
Títulos Nacionales
Títulos Internacionales
Recopa de Europa: 1.
Copa Intertoto: 1.
Champions League: 1.
Supercopa de Europa: 1.