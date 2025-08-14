Alfredo Berti antes de Independiente Rivadavia vs. Boca: "A Russo no hace falta defenderlo"

"El mundo del fútbol cambió y hoy en día se necesita que todo sea rápido. Antes no se daba de esta manera, pero uno tiene que ir acostumbrándose a lo que se va dando”, agregó Alfredo Berti.

Los números de Alfredo Berti en Boca y en la Lepra

Alfredo Berti fue jugador de Boca entre 1997 y 2000 antes de retirarse por las lesiones. Como mediocampista acumuló 40 partidos oficiales (37 como titular) sin goles y con tres cirugías en uno de sus tobillos antes de dejar el fútbol.

berti boca 2.jpg Berti jugó en Boca con Maradona.

En la Lepra estuvo como en 2016-17 (ganó 7, empató 5 y perdió 4); volvió para ascender en 2023 (ganó 19, empató 5 y perdió 4) y retornó a mediados del 2024 hasta la actualidad (ganó 16, empató 13 y perdió 10).

El análisis de Alfredo Berti para el partido con Boca

“Ante equipos que tienen la jerarquía que tiene Boca, uno tiene que estar concentrado al máximo durante los 90 minutos. El fútbol argentino es muy parejo, dinámico e intenso y cada partido tiene su dificultad", asumió el DT azul.

Alfredo Berti-.jpg El DT de la Lepra planifica el duelo del domingo.

Respecto a la presencia de Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina, respondió: "Con los jugadores que juegan bien como Paredes, hay que tratar de estar cerca de él y de ir tapándole los receptores. Buscaremos que Boca juegue lo más lejos posible de nuestro arco y haremos el partido que a nosotros nos convenga".

Por último Berti desestimó la mala racha que atraviesan los xeneizes: "Si bien está en una mala racha, Boca tiene dos futbolistas por puesto y que son de mucha jerarquía. Si un futbolista juega en Boca, es porque algo tiene”.