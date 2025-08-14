Tras un breve parate, la Superliga de básquet de Mendoza levanta el telón del torneo Clausura para ambas ramas. El masculino pondrá primera este viernes con maratón de partidos, mientras que el femenino lo hará el domingo con dos encuentros.
Tras un breve parate, la Superliga de básquet de Mendoza levanta el telón del torneo Clausura para ambas ramas. El masculino pondrá primera este viernes con maratón de partidos, mientras que el femenino lo hará el domingo con dos encuentros.
En varones, Godoy Cruz defiende el título logrado en el primer semestre del año. Serán en total doce equipos con el retorno de San Carlos, el ascenso del competitivo Huracán Las Heras y la incorporación de un histórico como GEPU de San Luis, que se suma desde la vecina provincia. La mala es la baja de otro peso pesado como Regatas.
Viernes:
21 hs Godoy Cruz vs. Andes Talleres
21 hs Huracán Las Heras vs. General San Martín
21 hs Atenas vs. Municipalidad de San Carlos
21 hs Anzorena vs. Macabi
21.30 hs San José vs. Rivadavia
Sábado:
20.30 GEPU vs Atlético Club San Martín
En la rama de mujeres, el Apache irá por un nuevo título, con su clásico San José como principal amenaza. Van a participar del certamen diez elencos con el agregado de UNSJ de la vecina provincia mientras que las bajas también son regionales: GEPU y Sociedad Española (los dos de San Luis).
El campeón será el primero en saltar al ruedo con su duelo ante Juventud Unida previsto para el domingo a las 20.30 en el Pozo Apache. En simultáneo jugarán Andes Talleres y Luján en el Salvador Bonanno. El resto de la fecha se disputará la semana próxima con los siguientes duelos:
La temporada en el plano nacional será más que auspiciosa y prometedora para nuestra provincia. En masculino, Rivadavia jugará por novena vez consecutiva la Liga Argentina de básquet (segunda categoría), división a la que puede sumarse Huracán Las Heras (pelea por una de las plazas vacantes).
En femenino, el bombazo fue de San José, anunciando su participación en la próxima Liga Nacional, el torneo más importante del país. El Santo será el segundo equipo tras la última vez de un ya extinguido Las Heras básquet.