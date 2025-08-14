21 hs Godoy Cruz vs. Andes Talleres

21 hs Huracán Las Heras vs. General San Martín

21 hs Atenas vs. Municipalidad de San Carlos

21 hs Anzorena vs. Macabi

21.30 hs San José vs. Rivadavia

Sábado:

20.30 GEPU vs Atlético Club San Martín

Atenas defiende el título en Superliga femenina

En la rama de mujeres, el Apache irá por un nuevo título, con su clásico San José como principal amenaza. Van a participar del certamen diez elencos con el agregado de UNSJ de la vecina provincia mientras que las bajas también son regionales: GEPU y Sociedad Española (los dos de San Luis).

basquet san jose San José jugará Liga Nacional y Superliga. FBM

El campeón será el primero en saltar al ruedo con su duelo ante Juventud Unida previsto para el domingo a las 20.30 en el Pozo Apache. En simultáneo jugarán Andes Talleres y Luján en el Salvador Bonanno. El resto de la fecha se disputará la semana próxima con los siguientes duelos:

Banco Mendoza vs. General San Martín

Rivadavia vs. Municipalidad de Maipú

San José vs. Universidad de San Juan

El gran presente del básquet de Mendoza a nivel país

La temporada en el plano nacional será más que auspiciosa y prometedora para nuestra provincia. En masculino, Rivadavia jugará por novena vez consecutiva la Liga Argentina de básquet (segunda categoría), división a la que puede sumarse Huracán Las Heras (pelea por una de las plazas vacantes).

En femenino, el bombazo fue de San José, anunciando su participación en la próxima Liga Nacional, el torneo más importante del país. El Santo será el segundo equipo tras la última vez de un ya extinguido Las Heras básquet.