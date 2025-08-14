El paso a Chile vuelve a su horario de verano.

El paso a Chile ha sido más que transitado durante los últimos meses, debido a la gran afluencia de mendocinos y argentinos que cruzaron la cordillera para realizar compras en el país vecino, sumado al transporte de cargas rutinario. Pero esa afluencia será aún mayor con las mejoras de las temperaturas y por eso volverá el horario completo de atención.

Como suele ocurrir todos los años, miles de viajeros comenzaron a averiguar si el paso a Chile está abierto las 24 horas del día o rige la típica restricción horaria nocturna que se aplica cuando comienza a hacer frío. Y las autoridades ya tomaron una decisión al respecto para los próximos días.

El horario de verano en el paso a Chile

Desde hace varios años que las autoridades, tanto de Chile como de Argentina, deciden restringir durante otoño e invierno el horario en que se puede cruzar por el Túnel Internacional Cristo Redentor debido, principalmente, a las malas condiciones meteorológicas.

Es decir, se cierra la frontera terrestre durante el horario de la noche evitando que vehículos particulares y camiones intenten cruzar en esos meses donde se complejiza el tránsito debido a las bajas temperaturas en alta montaña.

En ese sentido, actualmente el horario de invierno en el paso a Chile es desde las 9 hasta las 21 horas argentinas -o de 8 a 20 horas en el país chileno, que realiza su cambio de horario en invierno-. Esto comenzó a aplicarse el pasado 1 de junio, según confirmaron las autoridades que regulan el Corredor Bioceánico.

Pero hay que tener en cuenta que desde el próximo 1 de septiembre volverá el horario de verano en el paso a Chile, es decir, que la atención para el cruce migratorio entre ambos países volverá a estar vigente durante las 24 horas del día.

