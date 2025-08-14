Es decir, se cierra la frontera terrestre durante el horario de la noche evitando que vehículos particulares y camiones intenten cruzar en esos meses donde se complejiza el tránsito debido a las bajas temperaturas en alta montaña.

Paso a Chile El paso a Chile vuelve a su horario de verano.

En ese sentido, actualmente el horario de invierno en el paso a Chile es desde las 9 hasta las 21 horas argentinas -o de 8 a 20 horas en el país chileno, que realiza su cambio de horario en invierno-. Esto comenzó a aplicarse el pasado 1 de junio, según confirmaron las autoridades que regulan el Corredor Bioceánico.

Pero hay que tener en cuenta que desde el próximo 1 de septiembre volverá el horario de verano en el paso a Chile, es decir, que la atención para el cruce migratorio entre ambos países volverá a estar vigente durante las 24 horas del día.