“Para ser honesto, ellos están en forma y nosotros no. Merecieron ganar este partido. Nosotros hicimos apenas 5 ó 6 entrenamientos y se notó que no tenemos el ritmo ni hábito de entrenar”, aseguró.
Posteriormente se refirió a la remontada de su equipo, quien logró un agónico empate para posteriormente imponerse por penales: “Logramos hacer dos goles en cinco minutos por lo impredecible que es el fútbol”.
“Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el fútbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar. Espero aún más de mis jugadores, siempre”, reconoció Luis Enrique.
Sobre el mismo tema, el DT sentenció: “Fue muy extraño. Es normal que haya habido esa diferencia entre Tottenham y nosotros, porque se necesita no solo condición física, sino también técnica. Hoy se pudo ver a jugadores con falta de técnica”.