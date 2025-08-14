Inicio Sociedad palabra
Conceptos hermosos

La palabra del día es "Sankofa": ¿Qué significa?

"Sankofa" es una palabra desconocida pero muy hermosa. Si quieres saber qué significa este término del idioma akan, continúa leyendo para descubrirlo

Isabella Brosio
Una palabra desconocida y con mucho sentido

Cada palabra de cada idioma contiene dentro suyo una historia y sentido particular. Las palabras son el nexo que conectan a las personas, junto con los lenguajes no verbales y las acciones. No solo son un conjunto de letras, sonidos y sílabas, son una construcción de la lengua repleta de significado.

La palabra del día es una oportunidad y una forma de arrancar la jornada con una energía más positiva y las metas claras. Hoy te voy a contar un poco sobre la palabra "Sankofa" un concepto del idioma akan que seguro nunca habías oído nombrar. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa este término tan llamativo.

escribir
La palabra del día es ideal para arrancar la mañana con ganas y motivación

El akan es un idioma o, mejor dicho, un conjunto de lenguas habladas principalmente en Costa de Marfil y Ghana. El akan forma parte de la familia de lenguas Kwa de la región y cuenta con varios dialectos.

Este idioma se escribe y habla utilizando el alfabeto latino. Es una lengua con mucha historia e importancia cultural con grandes influencias en la música, el baile y las expresiones culturales de la zona.

Las lenguas akánicas son los idiomas oficiales de Ghana y llegaron a América del Sur y Central con el tráfico de esclavos. Es un idioma con más de 20.000 palabras propias y conceptos llamativos, bastante diferentes a los conceptos que estamos acostumbrados.

Dentro de este idioma se esconde una palabra muy curiosa y bonita, que representa un estilo de vida y deja una enseñanza en quien la lee ¿Qué significa la palabra sankofa?

¿Qué significa la palabra "Sankofa"?: un concepto del idioma akan

Sankofa es una palabra africana de la tribu Akan que literalmente se traduce al español como "no es tabú recoger lo que corre el riesgo de quedar atrás". Básicamente, Sankofa significa volver a la raíz.

ver fotos viejas
Recordar el pasado y aprender de él con humildad

Es un concepto o palabra con trasfondo filosófico que simboliza la importancia de recordar el pasado, aprender de él y utilizar las enseñanzas como motivación o lección para el futuro.

Esta palabra se utiliza principalmente para demostrar que el pasado y el recuerdo de lo vivido no tiene por qué ser malo u observarse con arrepentimiento.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

ojo triste
El paso nos invita a reflexionar y trabajar en las acciones futuras

La palabra sankofa invita a recordar el pasado y aprender de él con sabiduría, sin rencor y con aceptación. Ya sabes qué significa la palabra del día, ahora solo debes ponerla en práctica y aplicarla en el día a día.

