La palabra del día es "Sankofa": ¿Qué significa?

Este idioma se escribe y habla utilizando el alfabeto latino. Es una lengua con mucha historia e importancia cultural con grandes influencias en la música, el baile y las expresiones culturales de la zona.

Las lenguas akánicas son los idiomas oficiales de Ghana y llegaron a América del Sur y Central con el tráfico de esclavos. Es un idioma con más de 20.000 palabras propias y conceptos llamativos, bastante diferentes a los conceptos que estamos acostumbrados.

Dentro de este idioma se esconde una palabra muy curiosa y bonita, que representa un estilo de vida y deja una enseñanza en quien la lee ¿Qué significa la palabra sankofa?

¿Qué significa la palabra "Sankofa"?: un concepto del idioma akan

Sankofa es una palabra africana de la tribu Akan que literalmente se traduce al español como "no es tabú recoger lo que corre el riesgo de quedar atrás". Básicamente, Sankofa significa volver a la raíz.

ver fotos viejas Recordar el pasado y aprender de él con humildad

Es un concepto o palabra con trasfondo filosófico que simboliza la importancia de recordar el pasado, aprender de él y utilizar las enseñanzas como motivación o lección para el futuro.

Esta palabra se utiliza principalmente para demostrar que el pasado y el recuerdo de lo vivido no tiene por qué ser malo u observarse con arrepentimiento.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

ojo triste El paso nos invita a reflexionar y trabajar en las acciones futuras

La palabra sankofa invita a recordar el pasado y aprender de él con sabiduría, sin rencor y con aceptación. Ya sabes qué significa la palabra del día, ahora solo debes ponerla en práctica y aplicarla en el día a día.