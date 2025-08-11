La Real Academia Española (RAE) cuida el buen uso del idioma español. La RAE reveló para qué sirven los puntos suspensivos.
Como la RAE lo admite, los puntos suspensivos son un signo de puntuación que indica omisión o suspensión, como en Creo que... no necesitamos más. Como signo, se representan con tres puntos seguidos que van pegados a la palabra anterior: Es posible que vaya...
Los puntos suspensivos también sirven para indicar la supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual se utilizan los puntos suspensivos entre corchetes […] o, menos frecuentemente, entre paréntesis (…).
En estos casos, no se debe alterar la puntuación original del texto por lo que se conservan los signos necesarios para mantener la continuidad lógica, gramatical y ortográfica.
No es necesario marcar la supresión de texto al comienzo o al final. Pero si se desa dejar claro que la cita no se realiza desde el principio del enunciado o que continúa más allá de la última palabra reproducida se colocan puntos suspensivos sin paréntesis ni corchetes.
La palabra que sigue a los tres puntos empieza por mayúscula o minúscula, dependiendo de cómo sea el enunciado:
Según la RAE Los puntos suspensivos son incompatibles con la expresión etcétera (etc.). Por lo tanto, es incorrecto utilizar juntos los tres puntos con dicha expresión.
Entre corchetes ([...]),los puntos suspensivos sirven para omitir partes de una cita textual o fragmentos de un texto:
Excepto con ella, Hans Castorp no trabó conocimiento aquellos días más que con la pálida dama de negro [...]. En efecto, él también oyó de su boca aquella lúgubre fórmula que se había convertido en su apodo.
Se utilizan para omitir una parte del discurso que ya es conocida por los interlocutores:
Se usan para dejar en suspenso un enunciado por expectación, inseguridad, vacilación o miedo:
Se utilizan para omitir insultos u otros descalificativos que se dan por sabidos:
Omiten partes de refranes conocidos:
Sirven para dejar una enumeración en abierto. Este uso es el mismo que el de etc., por lo que no es posible que coincidan ambos:
1. Verás..., yo... Quería decirte que lo siento
2. Me dijo que... La verdad es que no lo recuerdo
3. Tu nueva casa es tan... maravillosa
4. Es que... lo que tengo en el banco no es suficiente
5. Ya sabéis lo que dicen: quien a buen árbol se arrima...