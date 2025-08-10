La palabra del día es "Firgun": ¿qué significa?

En esta ocasión, la palabra del día proviene el hebreo, un idioma antiguo y cargado de historia, creencias, conceptos, religión y cultura. Hoy te voy a contar qué significa la palabra "Firgun", cómo puedes aplicarla en tu día a día y, además, te comparto algunas curiosidades sobre este idioma tan llamativo.
El hebreo es una lengua o idioma relativamente milenaria. Las primeras palabras en esta lengua se pronunciaron en Canaán, en los reinos de Israel y Judá durante la Edad de Hierro. Proviene de las lenguas semíticas noroccidentales.
El hebreo es un idioma complejo y hermoso que en la actualidad es la lengua oficial de Israel y se utiliza en ciertas culturas, en la literatura y en la liturgia judía.
En cuanto a las curiosidades del idioma, cabe destacar que esta lengua posee un alfabeto de 22 letras y se lee de derecha a izquierda, a diferencia de otros alfabetos. Es un idioma cargado de historia, cultura, creencias y léxico destacado.
Una de las muchísimas palabras que abraza al idioma hebreo es el concepto Firgun. Esta palabra se utiliza en las culturas judías para describir el apoyo y alegría genuinas se se experimentan cuando los otros logran el éxito.
Firgun es una palabra del israelí coloquial, no es un término de la Biblia ni mucho menos del diccionario hebreo. Este concepto del idioma remite a la falta o no existencia de envidia hacia los logros de los demás.
Más que una palabra, Firgun es una forma de actuar frente a la vida y el entorno. Ver el éxito de las personas que nos rodean con bondad, cariño, admiración y felicidad, es un ejemplo perfecto de esta palabra. En hebreo también se puede utilizar como un "antídoto contra la envidia".
Ya sabes qué significa la palabra del día, ahora solo debes ponerla en práctica en tu día a día. Firgun es una excelente oportunidad para replantear el modo en que vemos los logros ajenos y trabajar en la comparación constante que aparece cuando los demás logran sus metas y tu estás un poco estancado.