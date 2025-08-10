La palabra del día es "Firgun": ¿qué significa?

El hebreo es un idioma complejo y hermoso que en la actualidad es la lengua oficial de Israel y se utiliza en ciertas culturas, en la literatura y en la liturgia judía.

En cuanto a las curiosidades del idioma, cabe destacar que esta lengua posee un alfabeto de 22 letras y se lee de derecha a izquierda, a diferencia de otros alfabetos. Es un idioma cargado de historia, cultura, creencias y léxico destacado.

La palabra del día: ¿qué significa el concepto hebreo "firgun"?

Una de las muchísimas palabras que abraza al idioma hebreo es el concepto Firgun. Esta palabra se utiliza en las culturas judías para describir el apoyo y alegría genuinas se se experimentan cuando los otros logran el éxito.

Firgun es una palabra del israelí coloquial, no es un término de la Biblia ni mucho menos del diccionario hebreo. Este concepto del idioma remite a la falta o no existencia de envidia hacia los logros de los demás.

mujer sintiendo envidia Toma nota de la palabra del día y utilízala en el día, en tus metas y objetivos

Más que una palabra, Firgun es una forma de actuar frente a la vida y el entorno. Ver el éxito de las personas que nos rodean con bondad, cariño, admiración y felicidad, es un ejemplo perfecto de esta palabra. En hebreo también se puede utilizar como un "antídoto contra la envidia".

Consejos para aplicar esta palabra en tu día a día

dedos de la mano sonriendo Trabaja la envidia y aprende a ver lo propio y lo ajeno con ojos de Firgun

Ya sabes qué significa la palabra del día, ahora solo debes ponerla en práctica en tu día a día. Firgun es una excelente oportunidad para replantear el modo en que vemos los logros ajenos y trabajar en la comparación constante que aparece cuando los demás logran sus metas y tu estás un poco estancado.