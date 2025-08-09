La palabra del día es "Cafuné": ¿qué significa?

Este idioma es hablado por más de 240 millones de personas en el mundo, principalmente en Portugal y Brasil, aunque también es la lengua oficial de otros países.

El portugués se expandió a lo largo y ancho del planeta a través de fusiones culturales, el mestizaje, la mezcla de idiomas y la implementación de sistemas religiosos.

Si bien comparte similitudes con el español, esto no significa que puede entender a la perfección el idioma, ya que muchas palabras confunden y se parecen a palabras del español.

Este idioma destaca por su acento, fluidez y entonación. Aunque no lo creas, se habla más en Brasil que en otras partes, existen distintos dialectos, posee una influencia árabe y contiene alguna que otra palabra sin traducción.

Una palabra muy inspiradora: ¿qué significa "cafuné"?

Cafuné es un término utilizado en el idioma portugués para describir el acto de acariciar el cabello o pasar los dedos por el cabello de alguien cariñosamente.

Esta palabra refiere a esos momentos en los que buscas acariciar el cabello de quien amas para que se duerma, relaje o simplemente para mimarlo.

Es un momento íntimo de cariño que refleja ternura y afecto. Es una palabra perfecta para resumir la cercanía y la carga emocional que conlleva abrazar y acariciar a las personas que amamos. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra portuguesa solo basta con aplicarla en tu día a día.

¿Por qué la palabra "Cafuné" es importante para tu día?

Esta palabra es un recordatorio diario de la importancia que tiene dedicar tiempo y proporcionar cariño a las personas que queremos. Un momento de pausa y cafuné al día es un momento de tranquilidad necesario.

Puedes anotar en una agenda las cosas que deseas alcanzar en tu día, acompañadas de una palabra motivadora y agradecer por tolo lo alcanzado al finalizar la jornada.