Palabras bonitas

La palabra del día es "Cafuné": ¿qué significa?

Toda palabra está llena de sentido, significado e historia. Los idiomas, el habla y la escritura son los caminos que nos permiten comunicarnos y expresarnos

Por Isabella Brosio [email protected]
Toda palabra trae consigo historias, usos, significados y profundidad

La expresión "Cafuné" es una palabra muy utilizada en el mundo que proviene del idioma portugués. Más que un conjunto de letras, este término es una filosofía y modo de ver la vida, al igual que muchas otras palabras de este idioma.

¿Qué significa la palabra del día? Continúa leyendo para conocer el significado detrás de este concepto llamativo y algunas curiosidades del idioma portugués.

signos de pregunta
Una palabra para cada día

El portugués es una lengua romance al igual que otros idiomas provenientes del latín, como el español, el francés y el italiano, por eso son idiomas que comparten bastantes similitudes en cuanto a construcción, conjugación y formación de palabras.

Este idioma es hablado por más de 240 millones de personas en el mundo, principalmente en Portugal y Brasil, aunque también es la lengua oficial de otros países.

El portugués se expandió a lo largo y ancho del planeta a través de fusiones culturales, el mestizaje, la mezcla de idiomas y la implementación de sistemas religiosos.

Si bien comparte similitudes con el español, esto no significa que puede entender a la perfección el idioma, ya que muchas palabras confunden y se parecen a palabras del español.

Este idioma destaca por su acento, fluidez y entonación. Aunque no lo creas, se habla más en Brasil que en otras partes, existen distintos dialectos, posee una influencia árabe y contiene alguna que otra palabra sin traducción.

Una palabra muy inspiradora: ¿qué significa "cafuné"?

Cafuné es un término utilizado en el idioma portugués para describir el acto de acariciar el cabello o pasar los dedos por el cabello de alguien cariñosamente.

Esta palabra refiere a esos momentos en los que buscas acariciar el cabello de quien amas para que se duerma, relaje o simplemente para mimarlo.

acariciar cabello
Cafuné nos invita a abrazar con cariño y contener con amor

Es un momento íntimo de cariño que refleja ternura y afecto. Es una palabra perfecta para resumir la cercanía y la carga emocional que conlleva abrazar y acariciar a las personas que amamos. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra portuguesa solo basta con aplicarla en tu día a día.

¿Por qué la palabra "Cafuné" es importante para tu día?

Esta palabra es un recordatorio diario de la importancia que tiene dedicar tiempo y proporcionar cariño a las personas que queremos. Un momento de pausa y cafuné al día es un momento de tranquilidad necesario.

chicas abrazandose
Una oportunidad para comenzar el día con más ganas, energía y positivismo

Puedes anotar en una agenda las cosas que deseas alcanzar en tu día, acompañadas de una palabra motivadora y agradecer por tolo lo alcanzado al finalizar la jornada.

