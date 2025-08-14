Godoy Cruz.

Como contrapartida, en el Torneo Clausura el Expreso aún no ha podido ganar y solamente cosechó tres empates y una derrota ante Gimnasia La Plata (2-1), en el Feliciano Gambarte, resultado que determinó la salida de Solari.

Atlético Mineiro finalizó segundo en el Grupo H con 9 puntos, por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs el conjunto Galo eliminó por penales a Bucaramanga de Colombia tras empatar 1-1 en el global y definir la serie por penales (3-1).

En el torneo local suma 24 puntos, se ubica décimo y viene de igualar frente a Vasco Da Gama (1-1), de visitante.

mineiro

Después de ocho años se vuelven a enfrentar

En 2017 el Tomba se enfrentó con el Atlético Mineiro en dos oportunidades por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El primer encuentro se disputó en el Malvinas Argentinas y fue empate 1 a 1 con goles de Javier Correa para el Tomba y Fred, de penal, para la visita.

En la revancha se impuso el equipo brasileño, de local, por 4 a 1. Los goles fueron convertidos por Juan Cazares en dos oportunidades, Marcos Rocha y Elías. Para el Bodeguero convirtió de cabeza Nicolás Sánchez.

Petroli Godoy Cruz- Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz es una de las figuras del equipo.

Probables Formaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Alan Franco; Rony, Tomás Cuello y Hulk. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Facundo Altamira, Gullermo Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: Arena MRV

Árbitro: Alex Herrera

Hora: 19.

TV: ESPN y Disney +