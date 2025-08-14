Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: todos los detalles de un día histórico

Esperando este momento desde el día en que arribó a España (2 de agoso), Franco Mastantuono por fin pudo tener un cumpleaños soñado. El oriundo de Azul comenzó el día con su familia y luego arribó al club (a las 13 hora de España) para realizarse la revisión médica. De inmediato, el mediocampista se dirigió a la sala de conferencia de prensa para posar ante las cámaras junto a Florentino Pérez y brindar unas palabras para el hincha madridista.

mastantuono revisión medica real madrid Mastantuono en la revisión médica de Real Madrid.

"Hoy es otro de esos grandes días. Llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Es un gran jugador y ha soñado muchas veces con este momento. Hoy damos la bienvenido a Franco Mastantuono”, expresó Florentino Pérez en la presentación de Mastantuono. Además, el presidente de la Casa Blanca destacó a River como institución y dijo: "Un club laureado y legendario que tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por la que muchos jugadores hemos compartido. Tenemos mucho cariño y ademiración por el club se forjaron muchas leyendas, entre ellas el siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano".