Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: todos los detalles de un día histórico

Las primeras palabras de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid
Luego de presidente, tomó la palabra Franco Mastantuono en medio de todos los flashes. "Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, que son indispensables para mí", comenzó diciendo, emocionado, la joya surgida en River.
"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid", completó el azuleño entre agradecimientos y exaltación por un nuevo inicio portando la camiseta del Real Madrid.
Franco Mastantuono firmó contrato hasta junio de 2031 y portará hasta entonces el dorsal número 30, el mismo que usaba en River. La joya será será inscripto en el Castilla para liberar un cupo en el plantel profesional.