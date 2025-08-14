Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Oficial

Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: todos los detalles de un día histórico

La joya surgida en River cumplió 18 años este jueves y firmó contrato en la Casa Blanca hasta junio de 2031.

Carolina Quiroga
Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. 

Llegó el día en que Franco Mastantuono fue presentado como jugador oficial del Real Madrid. La joya surgida en River cumplió sus 18 años y quedó habilitado legalmente para ser inscripto como nuevo jugador de la Casa Blanca tras un pase megamillonario desde Núñez.

Esperando este momento desde el día en que arribó a España (2 de agoso), Franco Mastantuono por fin pudo tener un cumpleaños soñado. El oriundo de Azul comenzó el día con su familia y luego arribó al club (a las 13 hora de España) para realizarse la revisión médica. De inmediato, el mediocampista se dirigió a la sala de conferencia de prensa para posar ante las cámaras junto a Florentino Pérez y brindar unas palabras para el hincha madridista.

mastantuono revisión medica real madrid
Mastantuono en la revisi&oacute;n m&eacute;dica de Real Madrid.&nbsp;

Mastantuono en la revisión médica de Real Madrid.

"Hoy es otro de esos grandes días. Llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Es un gran jugador y ha soñado muchas veces con este momento. Hoy damos la bienvenido a Franco Mastantuono”, expresó Florentino Pérez en la presentación de Mastantuono. Además, el presidente de la Casa Blanca destacó a River como institución y dijo: "Un club laureado y legendario que tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por la que muchos jugadores hemos compartido. Tenemos mucho cariño y ademiración por el club se forjaron muchas leyendas, entre ellas el siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano".

Embed - Florentino Pérez sobre River en la presentación de Mastantuono en el Real Madrid

Las primeras palabras de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

Luego de presidente, tomó la palabra Franco Mastantuono en medio de todos los flashes. "Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, que son indispensables para mí", comenzó diciendo, emocionado, la joya surgida en River.

"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid", completó el azuleño entre agradecimientos y exaltación por un nuevo inicio portando la camiseta del Real Madrid.

Embed - Las primeras palabras de Franco Mastantuono como jugador de Real Madrid

Franco Mastantuono firmó contrato hasta junio de 2031 y portará hasta entonces el dorsal número 30, el mismo que usaba en River. La joya será será inscripto en el Castilla para liberar un cupo en el plantel profesional.

