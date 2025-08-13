En cuanto a su número de camiseta, todo indicaría que utilizará la 25 que ya ha usado anteriormente Iker Casillas, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo, entre otros. Además, en su espalda figurará únicamente su apellido, tal como sucedió en River.

Aunque desde el 3 de agosto que se encuentra en la capital española aún no ha tenido contacto con el plantel, pero como el 14 de agosto cumplirá los 18 años dejará de entrenar en solitario y se sumará a las órdenes de Xabi Alonso.

El contrato estuvo valorado en 45 millones de euros (incluyendo variables), se extiende hasta 2031 y tendrá un salario anual de aproximadamente 4 millones de dólares.

Franco Mastantuono La presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid es inminente.

El comunicado del Real Madrid sobre la presentación de Mastantuono

Las cuentas oficiales del club español informaron cómo se llevara adelante el acto protocolar: "El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid".

"Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", continúa el comunicado.

"Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid", concluye.