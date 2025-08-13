El mediocampista utilizaría la número 25.

Nadie en el mundo está esperando con tantas expectativas que llegue el 14 de agosto de 2025 que Franco Mastantuono y su familia; es que el jugador argentino cumplirá los 18 años y - ya con la mayoría de edad - será presentando en el Real Madrid colocándose el manto blanco por primera vez de manera oficial.

Hasta entonces, el mediocampista que fue transferido desde River Plate, tuvo que entrenar lejos del Santiago Bernabéu y sin sus compañeros ya que en Europa rige una norma que protege a los menores de edad frente a los jugadores de fútbol mayores de edad.

Franco Mastantuono - Real Madrid.jpg
El mediocampista argentino cumple 18 años el 14 de agosto.

El Real Madrid reveló todos los detalles de la presentación de Franco Mastantuono

El evento oficial que tendrá como protagonista a Franco Mastantuono está llegando ya que desde el conjunto español indicaron que el ex River será presentado en la Ciudad Real Madrid desde las 8 (horario de Argentina) luego que el jugador argentino participe de un acto protocolar junto al presidente Florentino Pérez. Luego, el mediocampista brindará una conferencia de prensa donde podrá expresarse por primera vez como jugador del conjunto blanco.

En cuanto a su número de camiseta, todo indicaría que utilizará la 25 que ya ha usado anteriormente Iker Casillas, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo, entre otros. Además, en su espalda figurará únicamente su apellido, tal como sucedió en River.

Aunque desde el 3 de agosto que se encuentra en la capital española aún no ha tenido contacto con el plantel, pero como el 14 de agosto cumplirá los 18 años dejará de entrenar en solitario y se sumará a las órdenes de Xabi Alonso.

El contrato estuvo valorado en 45 millones de euros (incluyendo variables), se extiende hasta 2031 y tendrá un salario anual de aproximadamente 4 millones de dólares.

Franco Mastantuono
La presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid es inminente.

El comunicado del Real Madrid sobre la presentación de Mastantuono

Las cuentas oficiales del club español informaron cómo se llevara adelante el acto protocolar: "El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid".

"Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", continúa el comunicado.

"Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid", concluye.

