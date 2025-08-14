¿Has notado la coincidencia de ir por la calle y justo toparte con autos que en su patente llevan números repetidos o conocidos comúnmente como capicúas? Suele suceder y a la mayoría nos ha pasado. Pero aunque casi nadie le presta atención, en realidad su significado es muy fuerte y está conectado con ese alguien que lo ve.
Cuál es el significado espiritual de ver números capicúas en la patente de los autos
A veces vamos por la calle y vemos patentes de auto con números repetidos y si bien puede parecer poco importante, en el terreno espiritual carga un significado