Estas son las predicciones del horóscopo de la suerte para este viernes 15 de agosto de 2025

La astróloga Nana Calistar, conocida por sus horóscopos, nos revela sobre las predicciones para cada signo del zodiaco y su influencia en la suerte para hoy

Martina Baiardi
Este viernes 15 de agosto de 2025 la astróloga y vidente Nana Calistar comparte sus predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conocida por su estilo directo y sus mensajes llenos de energía, Nana ofrece consejos para el amor, el trabajo y la vida personal, ayudando que las personas puedan enfrentar el día con mayor claridad.

Nana Calistar es nacida en México y se ha vuelto muy popular en los últimos años. Su carisma y su extenso conocimiento hacen que la gente siga sus predicciones al pie de la letra. Así que, si buscas empezar tu día con el pie derecho, nada mejor que leer lo que te espera el horóscopo para este viernes.

Cuáles son las predicciones del horóscopo de este viernes para los signos del zodiaco

Gracias a su extenso conocimiento, Nana advirtió las predicciones de los 12 signos zodiacales para esta jornada. Sin más preámbulos, el horóscopo de la suerte de hoy:

HOROSCOPO DE NANA CALISTAR (1)
Nana Calistar confeccionó un horóscopo para este viernes 15 de agosto de 2025, con predicciones precisas para cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo – 19 de abril): la suerte se alinea con tus proyectos laborales. Un comentario o sugerencia de alguien cercano podría convertirse en una oportunidad de crecimiento para este signo del zodiaco.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo): es el momento ideal para invertir tiempo en tus talentos ocultos. Una conversación casual podría abrirte puertas económicas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio): la fortuna llega a través de una decisión rápida. No lo pienses demasiado, tu intuición será tu mejor aliada.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio): el universo te envía señales claras para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. El dinero fluye gracias a un contacto inesperado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto): un golpe de suerte podría llegar a través de juegos o sorteos. También es un buen día para pedir favores que te deben.

HOROSCOPO DE NANA CALISTAR (2)
Antes de salir de tu casa, mira lo qué tienen para decirte los astros y potencia al máximo esa energía

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): el azar te favorece en temas de viajes y acuerdos. Atiende las señales repetidas que recibas hoy.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): podrías recibir un regalo o premio que no esperabas. Confía en tu sexto sentido para tomar decisiones.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): una conversación clave puede abrirte una oportunidad única. Evita decir “no” de inmediato.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): día perfecto para probar algo nuevo. La suerte te acompaña en asuntos creativos y de ocio.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): un gesto amable que hagas hoy puede devolverte beneficios multiplicados.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero): te sorprenderá la forma en que una persona del pasado vuelve a tu vida con buenas noticias.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): el azar te favorece en temas relacionados con el hogar. Puede llegar dinero extra o un regalo valioso.

