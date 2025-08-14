Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Franco Mastantuono no se olvida de sus raíces ni de sus ídolos: "Soy argentino y el mejor..."

El joven de 18 años fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid y, en conferencia de prensa, destacó a su referente.

Carolina Quiroga
Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. 

Real Madrid presentó a Franco Mastantuono como nuevo jugador oficial de la Casa Blanca. Rodeado de su familia y con una ilusión enorme, la joya surgida en River se presentó ante las cámaras y confesó ser el sueño de su vida.

Pero Mastantuono no se olvida de dónde viene pese a estar en la cima del fútbol mundial. El chico de 18 años recién cumplidos parece ser muy consciente de sus raíces, de sus palabras y de sus actos. Y así lo demostró en conferencia de prensa al ser consultado por su jugador predilecto en el mundo.

Franco Mastantuono en la presentación del Real Madrid.

Sin herir susceptibilidades, aclarando que por razones obvias de edad no vio jugar a Alfredo Distéfano (quien fuera enaltecido por Florentino Pérez en la presentación del ex River), Mastantuono fue claro a la hora de responder. En su sentencia mencionó a Ángel Di María y Gonzalo Higuían, pero solo destacó a uno como el mejor jugador del mundo.

Franco Mastantuono: sus raíces y su ídolo

El joven argentino no dudó en hacer mención a quien admira y a quien ya ha manifestado en otras ocasiones como su referente e ídolo. “El mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que en estos últimos años el mejor jugador es él. No tengo nada más para decir", sentenció conferencia de prensa.

El ex River tuvo la oportunidad de compartir con el astro rosarino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá y su emoción quedó reflejada en aquella noche inolvidable con victoria ante Chile.

En ese sentido, Franco Matantuono se refirió a su objetivo con la Selección argentina y la cercanía con el Mundial 2026. "Obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y ojalá se vaya dando todo para estar en ese Mundial”, señaló en cuanto a una posible convocatoria con la albiceleste para la cita mundialista venidera.

