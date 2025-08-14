Franco Mastantuono no se olvida de sus raíces ni de sus ídolos: "Soy argentino y el mejor..."

Franco Mastantuono: sus raíces y su ídolo

El joven argentino no dudó en hacer mención a quien admira y a quien ya ha manifestado en otras ocasiones como su referente e ídolo. “El mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que en estos últimos años el mejor jugador es él. No tengo nada más para decir", sentenció conferencia de prensa.

El ex River tuvo la oportunidad de compartir con el astro rosarino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá y su emoción quedó reflejada en aquella noche inolvidable con victoria ante Chile.

¡¡EN PLENA PRESENTACIÓN CON EL REAL MADRID!! Franco Mastantuono fue consultado sobre quién es para él el mejor jugador del mundo y no dudo: ¡LIONEL MESSI!



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dUZR1de7AE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

En ese sentido, Franco Matantuono se refirió a su objetivo con la Selección argentina y la cercanía con el Mundial 2026. "Obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y ojalá se vaya dando todo para estar en ese Mundial”, señaló en cuanto a una posible convocatoria con la albiceleste para la cita mundialista venidera.