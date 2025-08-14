River visita a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El encuentro está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro será el brasilero Wilton Sampaio, y en el VAR estará Rodolpho Toski.

De cara a este trascendental partido ante Libertad, la única incógnita en el 11 titular de River pasa por la mitad de la cancha, donde de no repetirse la presencia del ex Talleres, Matías Galarza Fonda, se disputarían el puesto el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.