River visita a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Paula Díaz será titular en River ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Por otra parte, el Muñeco se vio obligado a rediagramar la defensa con las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Gallardo confiará junto a Paulo Díaz en Sebastián Boselli para este partido (no era tenido en cuenta) y, en caso de sustitución, en el juvenil de 19 años, Ulises Giménez.
Libertad de Paraguay, por su parte, consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo D que compartía con San Pablo de Brasil, Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. El equipo paraguayo, que es dirigido por el argentino Sergio Aquino, buscará dar la gran sorpresa ante un equipo con el que se enfrentó cuatro veces desde 2014 y al que no le pudo sacar ni siquiera un empate.
Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores: probables formaciones
Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Tigo La Huerta
Árbitro: Wilton Sampaio
VAR: Rodolpho Toski
Hora: 21:30.
TV: Telefe, Fox Sports y Disney +