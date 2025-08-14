Inicio Ovación Fútbol River Plate
Libertadores

River visita a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario quiere encaminar la serie para definir el asunto de local.

Por UNO
River enfrenta a Libertad

River enfrenta a Libertad, en Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

River visita a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio Tigo La Huerta, el Millonario buscará abrir la serie a su favor para luego definir con tranquilidad en el estadio Más Monumental.

El encuentro está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro será el brasilero Wilton Sampaio, y en el VAR estará Rodolpho Toski.

De cara a este trascendental partido ante Libertad, la única incógnita en el 11 titular de River pasa por la mitad de la cancha, donde de no repetirse la presencia del ex Talleres, Matías Galarza Fonda, se disputarían el puesto el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

river, universitario, copa libertadores.jpg
Paula D&iacute;az ser&aacute; titular en River ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.&nbsp;

Paula Díaz será titular en River ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otra parte, el Muñeco se vio obligado a rediagramar la defensa con las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Gallardo confiará junto a Paulo Díaz en Sebastián Boselli para este partido (no era tenido en cuenta) y, en caso de sustitución, en el juvenil de 19 años, Ulises Giménez.

Libertad de Paraguay, por su parte, consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo D que compartía con San Pablo de Brasil, Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. El equipo paraguayo, que es dirigido por el argentino Sergio Aquino, buscará dar la gran sorpresa ante un equipo con el que se enfrentó cuatro veces desde 2014 y al que no le pudo sacar ni siquiera un empate.

Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores: probables formaciones

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Tigo La Huerta

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Rodolpho Toski

Hora: 21:30.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney +

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas