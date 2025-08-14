Famoso hipermercado ofrece más de 60% de descuento y cuotas sin interés en televisores

La buena noticia es que los más de 80 modelos de televisores disponibles pueden conseguirse con el 66% de descuento, cuotas sin interés, y envío sin costo.
En concreto, los precios parten de los $200.000 para los modelos de televisores básicos y llegan a más de 13 millones de pesos para las tecnologías de gran tamaño.
Como informa el sitio iProfesional, todas las promociones se encuentran en el sitio web oficial de Carrefour Argentina, donde se detallan las características técnicas y el precio final de cada modelo.
descuento, televisores
Los detalles de la promoción pueden encontrarse en la tienda oficial de Carrefour en Argentina
Con respecto a la financiación, hay que decir que, en algunos casos, los televisores pueden adquirirse hasta en 18 cuotas sin interés, mientras que en otros se aplican descuentos adicionales por pago en una sola cuota. Cada compra varía de acuerdo con la marca y el modelo elegido.
Para comprar con descuento, el usuario debe ingresar al portal de Carrefour, seleccionar el modelo deseado y verificar las condiciones de envío y pago. Si supera el monto mínimo de la compra, el envío será sin costo. La vigencia de la promoción está sujeta, como sucede en estos casos, a la disponibilidad de stock.
Algunos de los televisores destacados
- Samsung 4K UN55DU7000GCZB 55": $806.250 con un 25% de descuento en un pago o $1.075.000 en 18 cuotas sin interés.
- TCL 4K MiniLED 65C6K 65": $1.124.250 con un 25% de descuento en un pago o $1.499.000 en 18 cuotas sin interés.
- BGH 4K Google TV B6524US6G 65": $1.199.985 con un 25% de descuento en un pago o $1.399.000 en 15 cuotas sin interés.
- BGH 4K Google TV B5024US6G 50": $719.000 en 3 cuotas sin interés con 25% de descuento adicional en pago único (antes: $799.000).
- Smart TV UHD 55" Sharp Google TV S5523US6G: $899.999 con un 26% de descuento y 3 cuotas sin interés (antes: $1.229.999).
- Smart TV 43" Hisense FHD Vidaa 43A42K: $449.985 con un 25% de descuento en un pago (antes: $539.000).
- Motorola Full HD MT5000 50" Android: $771.999 con un 25% de descuento (antes: $1.029.332).
- Samsung QLED 4K QN85Q70DAGCZB 85": $4.499.000 con un 10% de descuento (antes: $4.999.000).
- Smart TV Hisense 65U70G ULED 4K 65": $1.399.999 con un 66% de descuento (precio anterior: $4.175.999).
- Smart TV Hisense U7H ULED 65U70HPI Google TV 65": $1.499.999 con un 52% de descuento (antes: $3.131.999).
- Hisense 65" U8H MiniLED 65U80H Google TV: $2.199.999 con un 49% de descuento (antes: $4.319.999).
- LG OLED 83" OLED83C4PSA Evo AI C4 4K: $13.410.199,05 con un 5% de descuento y 12 cuotas sin interés (antes: $14.115.599).
- TV LED Noblex DB24X4000PI 24" HD: $199.999 con un 20% de descuento (antes: $249.999).