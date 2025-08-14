Famoso hipermercado ofrece más de 60% de descuento y cuotas sin interés en televisores

La buena noticia es que los más de 80 modelos de televisores disponibles pueden conseguirse con el 66% de descuento, cuotas sin interés, y envío sin costo.

En concreto, los precios parten de los $200.000 para los modelos de televisores básicos y llegan a más de 13 millones de pesos para las tecnologías de gran tamaño.

Como informa el sitio iProfesional, todas las promociones se encuentran en el sitio web oficial de Carrefour Argentina, donde se detallan las características técnicas y el precio final de cada modelo.

descuento, televisores Los detalles de la promoción pueden encontrarse en la tienda oficial de Carrefour en Argentina

Con respecto a la financiación, hay que decir que, en algunos casos, los televisores pueden adquirirse hasta en 18 cuotas sin interés, mientras que en otros se aplican descuentos adicionales por pago en una sola cuota. Cada compra varía de acuerdo con la marca y el modelo elegido.

Para comprar con descuento, el usuario debe ingresar al portal de Carrefour, seleccionar el modelo deseado y verificar las condiciones de envío y pago. Si supera el monto mínimo de la compra, el envío será sin costo. La vigencia de la promoción está sujeta, como sucede en estos casos, a la disponibilidad de stock.

Algunos de los televisores destacados