River Plate, a un paso de jugar en Mendoza: posible fecha y qué falta para confirmarlo

La provincia ultima detalles para poder recibir a un coloso como River Plate. Con lugar tentativo en el calendario, resta definir detalles para su ok final.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
River Plate podría jugar octavos de Copa Argentina en Mendoza.

River Plate podría jugar octavos de Copa Argentina en Mendoza.

En menos de diez días, la provincia de Mendoza puede recibir a los dos colosos del fútbol argentino. Con Boca Juniors en la cuenta regresiva para su duelo versus Independiente Rivadavia, ahora es River Plate el que puede sumarse a la lista de visitas fuertes.

El Millonario podría regresar a nuestra provincia para disputar su próxima serie de Copa Argentina. Unión de Santa Fe lo espera en la instancia de octavos de final y las partes están encaminadas para que la sede del duelo sea el estadio Malvinas Argentinas.

river temperley 4.jpg
La última vez de River Plate en Mendoza por Copa Argentina fue con derrota.

La última vez de River Plate en Mendoza por Copa Argentina fue con derrota.

Buscando lugar en el calendario, la idea es que el duelo se juegue, en caso de confirmarse, el jueves 28 de agosto con ambos públicos. Para el equipo de Marcelo Gallardo sería entre los partidos con Lanús y San Martín de San Juan del torneo Clausura, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores recién tiene previstos los cuartos de final para el 16 de setiembre (River Plate debe pasar primero a Libertad en octavos).

Si bien la intención sigue cobrando fuerza, en la provincia siempre manejan con cautela antes de la fumata blanca, más cuando se trata de equipos como el de Núñez, que cuenta con rigurosa agenda y suele tener como fusible de cambio de fechas la Copa Argentina.

Los últimos antecedentes de River Plate en Copa Argentina en Mendoza

El Millonario ha visitado la provincia en sus últimas dos participaciones, aunque no con buenos resultados. En la temporada 2023 cayó con Talleres de Córdoba en 16avos, mientras que el año pasado cayó en la misma instancia pero en los penales contra Temperley.

