River Plate, a un paso de jugar en Mendoza: posible fecha y qué falta para confirmarlo

El Millonario podría regresar a nuestra provincia para disputar su próxima serie de Copa Argentina. Unión de Santa Fe lo espera en la instancia de octavos de final y las partes están encaminadas para que la sede del duelo sea el estadio Malvinas Argentinas.

river temperley 4.jpg La última vez de River Plate en Mendoza por Copa Argentina fue con derrota.

Buscando lugar en el calendario, la idea es que el duelo se juegue, en caso de confirmarse, el jueves 28 de agosto con ambos públicos. Para el equipo de Marcelo Gallardo sería entre los partidos con Lanús y San Martín de San Juan del torneo Clausura, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores recién tiene previstos los cuartos de final para el 16 de setiembre (River Plate debe pasar primero a Libertad en octavos).