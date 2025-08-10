En menos de diez días, la provincia de Mendoza puede recibir a los dos colosos del fútbol argentino. Con Boca Juniors en la cuenta regresiva para su duelo versus Independiente Rivadavia, ahora es River Plate el que puede sumarse a la lista de visitas fuertes.
River Plate, a un paso de jugar en Mendoza: posible fecha y qué falta para confirmarlo
La provincia ultima detalles para poder recibir a un coloso como River Plate. Con lugar tentativo en el calendario, resta definir detalles para su ok final.