Qué significa que tu casa tenga goteras, según el Feng Shui

Las goteras o las pérdidas de agua de una casa son señales energéticas que indican desequilibrios emocionales o económicos. Esta antigua práctica china interpreta el hogar como un organismo vivo, donde cada parte representa aspectos internos del habitante.
El elemento agua es muy importante para el Feng Shui, ya que simboliza el fluir de la abundancia, la intuición y las emociones. Cuando el agua se pierde a través de goteras o filtraciones, se interpreta como una fuga energética, una señal de que algo no está siendo gestionado correctamente en el plano emocional o económico.
Además de las goteras y de las pérdidas de agua, deberás evitar los siguientes elementos en tu casa:
En el Feng Shui, el agua es un elemento muy importante, el cual simboliza la prosperidad, la abundancia y la riqueza, además de la fluidez y la renovación de la vida. Además, el agua se asocia con el movimiento, la calma, la inteligencia y, en algunos casos, con el miedo y los temores, especialmente en grandes cantidades.
Por otro lado, no es lo mismo el agua en movimiento que el agua estancada. El agua en movimiento, como en fuentes o ríos, representa el flujo de ingresos y la riqueza, mientras que el agua estancada puede indicar problemas económicos o emocionales.