Qué significa que tu casa tenga goteras, según el Feng Shui

¿Qué otros elementos de la casa representan pérdida para el Feng Shui?

Además de las goteras y de las pérdidas de agua, deberás evitar los siguientes elementos en tu casa:

Lámparas quemadas: simbolizan falta de claridad o propósito.

Electrodomésticos rotos: reflejan tensiones acumuladas.

Ventanas trabadas: impiden ver con objetividad ciertas realidades.

Timbres sin funcionar: bloquean la entrada de nuevas oportunidades.

Puertas difíciles de abrir: podrían revelar miedos a avanzar o a dejar entrar lo nuevo.

¿Qué significado tiene el agua para el Feng Shui?

En el Feng Shui, el agua es un elemento muy importante, el cual simboliza la prosperidad, la abundancia y la riqueza, además de la fluidez y la renovación de la vida. Además, el agua se asocia con el movimiento, la calma, la inteligencia y, en algunos casos, con el miedo y los temores, especialmente en grandes cantidades.

Agua Agua.

Por otro lado, no es lo mismo el agua en movimiento que el agua estancada. El agua en movimiento, como en fuentes o ríos, representa el flujo de ingresos y la riqueza, mientras que el agua estancada puede indicar problemas económicos o emocionales.