Qué cristales o piedras preciosas nunca tenés que usar como dije en un collar, según el Feng Shui

Piedras preciosas Piedras preciosas.

Obsidiana

La obsidiana negra es una piedra de protección y purificación, pero también tiene una energía intensa y a veces abrumadora. Suele estimular emociones profundas y desencadenar procesos de limpieza emocional que pueden resultar incómodos cuando se lleva, todos los días, en un collar.

Hematita

Esta piedra simboliza el anclaje y la protección, su energía densa y pesada puede sobrecargar los chakras superiores.

Turmalina negra

La turmalina negra es una piedra de protección y purificación energética, pero utilizarla en un collar puede crear una barrera energética tan fuerte que desequilibre los chakras superiores, haciéndolos menos accesibles.

Jaspe rojo

El jaspe rojo está asociado con los chakras inferiores, causando cierto desequilibrio cuando se utiliza en los centros energéticos opuestos.

Jaspe Rojo (2).jpg Jaspe rojo.

Moldavita

La moldavita es conocida por su energía extremadamente poderosa y a menudo se asocia con la transformación espiritual. Su intenso poder puede resultar abrumador para algunas personas.

Selenita

La selenita es conocida por su capacidad para limpiar y purificar las energías, pero también puede ser muy poderosa y desequilibrar los chakras superiores, en particular el chakra de la corona.

Pirita

Esta piedra puede crear desequilibrios en los chakras superiores, afectando a los chakras de la garganta y de la corona.

Cianita

Su intensa energía puede ser excesiva para algunas personas, causando desequilibrios en los chakras de la garganta y del tercer ojo, especialmente cuando se lleva en estrecho contacto con la piel.

Labradorita

La labradorita estimula el chakra del tercer ojo y puede llevarse ocasionalmente para desarrollar la intuición, pero su utilización constante en un collar puede ser demasiado para algunos.

Labradorita Labradorita.

Piedra de Luna

La piedra de luna se asocia con la energía lunar y la intuición femenina, pero su delicada energía puede descarrilarse fácilmente cuando se lleva en collar. Es preferible llevarla durante periodos concretos o para meditar, en lugar de usarla todo el tiempo.