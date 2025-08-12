River, a pesar del duro golpe por Pezzella, recibió un notición para la Copa Libertadores

En la práctica de River de este martes por la mañana, Sebastián Driussi respondió muy bien a las exigencias y recibió el alta médica el día previo a viajar a Asunción. El delantero superó el severo esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes y podría ser parte del plantel para enfrentar a Libertad.

Driussi Driussi volvería ante Libertad.

Driussi se lesionó hace casi dos meses tras marcar el 2-0 ante Urawa Red Diamonds en Seattle, Estados Unidos. Tras el diagnóstico, se habló enseguida de alrededor de dos meses de rehabilitación y por ello el jugador está cerca de volver.