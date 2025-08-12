Inicio Ovación Fútbol River
River, a pesar del duro golpe por Pezzella, recibió un notición para la Copa Libertadores

River ya pasó el trago amargo de la lesión del defensor Germán Pezzella. Ahora el DT millonario, Marcelo Gallardo, tuvo una buena noticia de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

Por UNO
Juanfer Quintero

Juanfer Quintero, uno de los mimados por Gallardo en River.

River ya pasó el trago amargo de la lesión del defensor Germán Pezzella. Ahora el DT millonario, Marcelo Gallardo, tuvo una buena noticia de cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, que se jugará este jueves a las 21.30 en Paraguay.

En la práctica de River de este martes por la mañana, Sebastián Driussi respondió muy bien a las exigencias y recibió el alta médica el día previo a viajar a Asunción. El delantero superó el severo esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes y podría ser parte del plantel para enfrentar a Libertad.

Driussi volver&iacute;a ante Libertad.

Driussi volvería ante Libertad.

Driussi se lesionó hace casi dos meses tras marcar el 2-0 ante Urawa Red Diamonds en Seattle, Estados Unidos. Tras el diagnóstico, se habló enseguida de alrededor de dos meses de rehabilitación y por ello el jugador está cerca de volver.

Mientras espera por la recuperación del ex Racing Maximiliano Salas, el Muñeco espera contar con Driussi para mejorar el aspecto ofensivo de su equipo.

Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo.

El cuerpo técnico millonario quiere que Driussi viaje a Asunción este miércoles para jugar con Libertad. Estaría entre los suplentes, pero podría sumar minutos.

La probable formación de River vs Libertad:

El equipo de River ante Libertad formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja.

