El Colibrí atraviesa una sequía goleadora.

Las lesiones de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas le han dado a Miguel Borja la posibilidad de seguir sumando partidos como titular en River. Pese a la banca del DT y a los 31 goles que aportó en la temporada 2024, la paciencia de los hinchas parece haberse terminado.

En lo que va del 2025 el Colibrí anotó apenas siete conquistas. En este contexto, fue una gloria de la institución quien apuntó contra el delantero colombiano en medio de su pálido presente.

Antonio Alzamendi

Hablamos de Antonio Alzamendi, delantero uruguayo encargado de convertir el histórico tanto ante Steaua Bucarest en 1986. Aquella jornada River alzó la primera, y única, Copa Intercontinental de su historia.

La palabra de Antonio Alzamendi sobre Miguel Borja

El oriundo de Durazno, Uruguay, es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la ofensiva del Millonario. "La gente de River en sus jugadores quiere ver ese empuje, esa sangre y el es un jugador muy frío para jugar, ¿no? Es goleador, pero me da la sensación que es muy frío. En el juego, parece que no le importara el partido", comenzó.

Posteriormente, en medio de su charla con Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, sumó: "Hoy por hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles. Sino, la gente no te espera. Hay que ganar siempre".

"Le diría que tenga tranquilidad en la definición, que no se apure y que le ponga un poquito más de ganas para la tribuna. En tono de broma, que mire videos míos y aprenda a definir", sumó Alzamendi entre risas.

Sobre la experiencia que tuvo al ver a Borja en cancha, reveló: "La sensación que tuve el día que lo fui a ver es que por momentos era un tipo ido del partido y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo. A un goleador a veces le viene la seca mala y quizá le sirva meterse más en el partido".

Para finalizar, el histórico de River sentenció: "La gente ve si en un partido duro entra como si nada. Para mí es típico del estilo colombiano... Pero no se tiene que alejar tanto del arco rival. Para mí, el #9 tiene que estar a 10 metros del área, no más que eso. A los delanteros de ese estilo les tiene que quedar la pelota. Demichelis con él hacía eso".

