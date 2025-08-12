La palabra de Antonio Alzamendi sobre Miguel Borja

El oriundo de Durazno, Uruguay, es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la ofensiva del Millonario. "La gente de River en sus jugadores quiere ver ese empuje, esa sangre y el es un jugador muy frío para jugar, ¿no? Es goleador, pero me da la sensación que es muy frío. En el juego, parece que no le importara el partido", comenzó.

Posteriormente, en medio de su charla con Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, sumó: "Hoy por hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles. Sino, la gente no te espera. Hay que ganar siempre".

"Le diría que tenga tranquilidad en la definición, que no se apure y que le ponga un poquito más de ganas para la tribuna. En tono de broma, que mire videos míos y aprenda a definir", sumó Alzamendi entre risas.

Sobre la experiencia que tuvo al ver a Borja en cancha, reveló: "La sensación que tuve el día que lo fui a ver es que por momentos era un tipo ido del partido y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo. A un goleador a veces le viene la seca mala y quizá le sirva meterse más en el partido".

Para finalizar, el histórico de River sentenció: "La gente ve si en un partido duro entra como si nada. Para mí es típico del estilo colombiano... Pero no se tiene que alejar tanto del arco rival. Para mí, el #9 tiene que estar a 10 metros del área, no más que eso. A los delanteros de ese estilo les tiene que quedar la pelota. Demichelis con él hacía eso".