El mendocino comenzó a jugar al fútbol a los 11 años y, si bien sus primeros pasos fueron en las infantiles de la escuelita City Fathers, su mayor experiencia la tuvo en inferiores y primera de la Universidad Nacional de Cuyo, club que actualmente disputa La Liga Mendocina.

Desde que llegó a Italia, Gastón ya ha pasado por cuatro clubes, y su rutina diaria va más allá del deporte: "me levanto a las cuatro y media de la mañana para entrar a trabajar a las cinco en un supermercado. Salgo, voy al gimnasio, y después de descansar por la tarde, entreno con el club", comentó.

Hablando un poco del juego, el mendocino marcó que en la península"se mete y se corre menos" que en Argentina, pero que se hace mayor hincapié sobre la táctica y la estrategia jugando más en equipo.

Embed - GASTÓN MICIELI de Mendoza a Italia, el sueño de jugar al fútbol en Europa

Gastón extraña a su familia y amigos, pese a que en Città di Castello está acompañado por su novia Iara y su primo Leonardo. "Los martes y jueves de 'fulbito' a la noche es lo que más extraño. Sentarse a tomar una coca en la vereda con alguien acá no existe", comentó entre risas.

Un club con raíces del Papa Francisco

Una particularidad que se da en esta historia es que el club en el que juega Gastón tiene las raíces de nuestro querido Papa Francisco. Città di Castello Calcio ha sido refundado hace poco y es presidido por Matías Bergoglio, cuyo padre es primo segundo del sumo pontífice.

citta di castello, club AC Città di Castello es un club integrado por familiares del Papa Francisco

El objetivo de la nueva directiva del Città di Castello es consolidar los resultados deportivos del club en la liga Promozione, intentar ascender de categoría de inmediato y fortalecer la cantera, entre otras aspiraciones.

A su vez, el hombre de 53 años es padre de Felipe Bergoglio, compañero de Gastón y jugador de un equipo que lucha por volver a ser lo que alguna vez fue. "El objetivo es volver a formar parte de la Serie C", aseguró la máxima autoridad en la presentación que se realizó hace unos días.