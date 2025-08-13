Se ejecutan tareas de asfaltado de calle Laprida en la Ciudad de Tupungato

La obra viene realizándose en diferentes etapas, en la primera se realizó el movimiento de suelo, se quitó todo el material existente naturalmente que fue reemplazado por uno de mejor calidad, y que fue humectado y compactado. Esta instancia se conoce como base y subbase y permite asegurar un sostén sólido para la segunda etapa que es la imprimación con elementos bituminosos y 5 centímetros de carpeta de asfalto de terminación.

Obra Asfalto calle Laprida Tgto.3 Estas intervenciones optimiza la circulación, fortaleciendo la seguridad y acompañando el crecimiento del departamento.

El Intendente anticipó cómo continuará la obra, "Estamos para finalizar ya el asfalto de este tramo para comenzar las bases sólidas del tramo de Secundino Gómez entre Mathons y la calle 9 de Julio de nuestro departamento".