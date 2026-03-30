Semana Santa en Tupungato: Agenda Litúrgica 2026

Las actividades continuarán el Jueves Santo donde los feligreses conmemoran la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getseman, al día siguiente, Viernes Santo, habrá encuentros en memoria de la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret, para ello se realizará el Vía Crucis en Los Cerrillos tupungatinos. Continuará el Sábado de Gloria y al final de esa semana serán las Pascuas, con la resurrección de Jesucristo.

Invitación a vecinos y vecinas de Tupungato

La Iglesia Católica del departamento invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir la agenda litúrgica que se desarrollará durante los siguientes días en los diversos santuarios del departamento, Capilla "San Tarsicio" (RIM 11 Grl. Las Heras, distrito El Peral), Capilla "Sagrado Corazón de Jesús" (calle La Gloria s/n, distrito San José), Capilla "María Reina" (calle El Álamo s/n, distrito Cordón de Plata) y Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro" (calle Monseñor Fernández 50, distrito Ciudad), además se incorpora el B° TISA en este circuito. También este sábado se realizará la Celebración de la Palabra en algunos distritos y barrios alejados de la urbe.