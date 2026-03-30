Desde mañana y hasta el domingo habrá Misa de Ramos en diferentes lugares de culto del departamento de Tupungato, es el portal de la Semana Santa, para contemplar los últimos momentos de la vida de Jesús, este fin de semana se recuerda su entrada en Jerusalén.
Semana Santa en Tupungato: Agenda Litúrgica 2026
Semana Santa en Tupungato: agenda completa de misas, celebraciones y actividades religiosas en el departamento
Las actividades continuarán el Jueves Santo donde los feligreses conmemoran la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getseman, al día siguiente, Viernes Santo, habrá encuentros en memoria de la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret, para ello se realizará el Vía Crucis en Los Cerrillos tupungatinos. Continuará el Sábado de Gloria y al final de esa semana serán las Pascuas, con la resurrección de Jesucristo.
Invitación a vecinos y vecinas de Tupungato
La Iglesia Católica del departamento invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir la agenda litúrgica que se desarrollará durante los siguientes días en los diversos santuarios del departamento, Capilla "San Tarsicio" (RIM 11 Grl. Las Heras, distrito El Peral), Capilla "Sagrado Corazón de Jesús" (calle La Gloria s/n, distrito San José), Capilla "María Reina" (calle El Álamo s/n, distrito Cordón de Plata) y Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro" (calle Monseñor Fernández 50, distrito Ciudad), además se incorpora el B° TISA en este circuito. También este sábado se realizará la Celebración de la Palabra en algunos distritos y barrios alejados de la urbe.
Este año el Padre Alejandro compartió un mensaje especial de invitación,"Creo que tenemos sed de Dios, y lo más lindo es que Dios tiene sed de nosotros también. Por eso, los días de la pasión son para poder contemplar ese amor y esa sed que Dios tiene de nosotros. Entonces, acercarse, aprovechar, que no sean solo días de descanso y de pasear, y aprovechemos también una horita de dedicarle a este Dios que sale permanentemente a nuestro encuentro. Así que, bueno, a todos invitados y los esperamos acá en la casa de ustedes".
Agenda Litúrgica de Semana Santa
Misa de Ramos
Sábado 28 de marzo
- 18h Capilla "San Tarcisio"
- 18h Barrio TISA
- 18h Capilla “María Reina”
Celebración de la palabra
- 18h La Arboleda, El Zampal, B° 6 de septiembre y Lotes Bigolotti
Domingo 29 de marzo
- 9.30h Capilla "Sagrado Corazón de Jesús"
- 10h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
- 19h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
Jueves Santo
2 de abril
- 18.30h Capilla "Sagrado Corazón de Jesús"
- 18.30h Capilla “San Tarcisio”
- 20h Capilla "María Reina"
- 20.30h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
Viernes Santo
3 de abril
- 15h Capilla "María Reina"
- 15h Capilla "Sagrado Corazón de Jesús"
- 15h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
- 17h Vía Crucis Cristo Rey del Valle (Los Cerrillos, RP 86)
Sábado de Gloria
4 de abril
- 11h Vía Matris Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
- 20h Capilla "María Reina"
- 20h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
Domingo de Pascua
5 de abril
- 9.30h Capilla "Sagrado Corazón de Jesús"
- 10h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"
- 19h Parroquia "Nuestra Sra. del Socorro"