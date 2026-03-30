Apertura de sobres para la obra "Acueducto Centro" en Tupungato

Según explicó el Ing. Marcelo Alonso, Director de Agua y Saneamiento de Tupungato, estas obras permitirán no solo optimizar la distribución, sino también incrementar la producción y garantizar el abastecimiento ante el crecimiento de la demanda.

El presupuesto de la obra

La obra cuenta con un presupuesto superior a los 2.500 millones de pesos y, de cumplirse los plazos administrativos, se prevé su inicio durante el mes de mayo, con un tiempo estimado de ejecución de 12 meses.

Asimismo, el funcionario indicó que este proyecto forma parte de un plan integral que incluye intervenciones en distintos puntos del departamento, como San José y otras zonas, con el objetivo de dar respuesta al déficit hídrico detectado a partir de estudios de balance de oferta y demanda.

“Es una alegría poder comenzar estas obras y avanzar en soluciones concretas al problema del abastecimiento de agua en Tupungato”, expresó Alonso.