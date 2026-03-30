Apertura de sobres para la obra "Acueducto Centro" en Tupungato

En el Hotel Turismo se realizó el Acto de Apertura de sobres correspondiente a la licitación de la obra “Acueducto Centro”, en el marco del plan de mejora del sistema de agua potable de Tupungato, se trata de la segunda licitación vinculada al sistema hídrico local.
En esta oportunidad, se presentaron nueve empresas oferentes, cuyas propuestas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, considerando tanto los aspectos técnicos como legales y económicos. Posteriormente, se elevará la recomendación al Ejecutivo municipal para la adjudicación definitiva de la obra.
Fortalecer el suministro de agua potable
El proyecto Acueducto Centro contempla una serie de intervenciones estratégicas para fortalecer el suministro de agua potable en la zona urbana, mejora de la captación de agua en el sector del Camping Municipal, instalación de medidores de caudal para optimizar el control del recurso, ejecución de aproximadamente 4.400 metros de cañería de 250 mm, desarrollo de una nueva perforación que permitirá ampliar la disponibilidad de agua y conducción del recurso hacia la cisterna principal y sectores céntricos de la ciudad.
Según explicó el Ing. Marcelo Alonso, Director de Agua y Saneamiento de Tupungato, estas obras permitirán no solo optimizar la distribución, sino también incrementar la producción y garantizar el abastecimiento ante el crecimiento de la demanda.
El presupuesto de la obra
La obra cuenta con un presupuesto superior a los 2.500 millones de pesos y, de cumplirse los plazos administrativos, se prevé su inicio durante el mes de mayo, con un tiempo estimado de ejecución de 12 meses.
Asimismo, el funcionario indicó que este proyecto forma parte de un plan integral que incluye intervenciones en distintos puntos del departamento, como San José y otras zonas, con el objetivo de dar respuesta al déficit hídrico detectado a partir de estudios de balance de oferta y demanda.
“Es una alegría poder comenzar estas obras y avanzar en soluciones concretas al problema del abastecimiento de agua en Tupungato”, expresó Alonso.