Mañana el Día ReAccionemos y la Ecoferia se realizarán en simultáneo

Día ReAccionemos

Se espera que vecinos y vecinas sigan sumándose a esta causa de separación, recolección y reutilización de los RSU, que deberán acercar acopiados, limpios y secos, pueden ser botellas o sachets plásticos, cartones, metales, neumáticos en desuso.

Ecoferia

Los emprendedores ofrecerán frutas y verduras de huerta -estas últimas ideal para quienes eligen preparar comida de vigilia por Semana Santa- cosmética natural, dulces, artesanías, plantines, y más. ¡Sorteo! Aquellas personas que compren algún producto en la Ecoferia recibirán un número para el sorteo de un huevo de pascuas de chocolate.