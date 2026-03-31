Este miércoles 1 de abril a partir de las 9h se desarrollarán ambas propuestas, ReAccionemos en su ubicación habitual en el ingreso al Edificio Municipal (Belgrano 348) mientras que los ecoferiantes desplegarán sus gazebos en el interior del espacio verde.
Mañana el Día ReAccionemos y la Ecoferia se realizarán en simultáneo
Las dos iniciativas compartirán el mismo día y horario con el objetivo que quienes acerquen sus Residuos Sólidos Urbanos a la Explanada Municipal, reciban un voucher para canjear por descuentos en los puestos de la Ecoferia que tendrá una edición especial de Pascuas en la Plaza departamental
Día ReAccionemos
Se espera que vecinos y vecinas sigan sumándose a esta causa de separación, recolección y reutilización de los RSU, que deberán acercar acopiados, limpios y secos, pueden ser botellas o sachets plásticos, cartones, metales, neumáticos en desuso.
Ecoferia
Los emprendedores ofrecerán frutas y verduras de huerta -estas últimas ideal para quienes eligen preparar comida de vigilia por Semana Santa- cosmética natural, dulces, artesanías, plantines, y más. ¡Sorteo! Aquellas personas que compren algún producto en la Ecoferia recibirán un número para el sorteo de un huevo de pascuas de chocolate.
Cuidar el ambiente es un estilo de vida: participar de esta jornada que ensambla compromiso y consumo consciente es ser parte del cambio.