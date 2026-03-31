Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: Tupungato honra a los héroes nacionales

Veteranos de la Guerra de Malvinas de Tupungato

Al día siguiente desde las 9h se desarrollará en la Explanada Municipal (Av. Belgrano 348) el Acto Protocolar y posterior Desfile Escolar-Militar, para reconocer y distinguir a los VGM de Tupungato.

En este aniversario, y considerando que año tras año crece la participación y acompañamiento de vecinos en la Plaza Héroes de Malvinas, el Municipio junto a los Veteranos de Tupungato se acordó trasladar el acto a un espacio más amplio, que permita a todos ser parte de este reconocimiento y expresar orgullo a los Veteranos de la Guerra de Malvinas del departamento.