Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: Tupungato honra a los héroes nacionales

El miércoles 1 de abril desde las 22h se realizará la Vigilia en la Plaza Héroes de Malvinas (calle Almirante Brown y Venezuela del B° Los Nogales), se invita a los vecinos y vecinas a acompañar el momento llevando una vela para encender en el lugar como símbolo de luz que alumbra las almas de los argentinos caídos durante la guerra.
Veteranos de la Guerra de Malvinas de Tupungato
Al día siguiente desde las 9h se desarrollará en la Explanada Municipal (Av. Belgrano 348) el Acto Protocolar y posterior Desfile Escolar-Militar, para reconocer y distinguir a los VGM de Tupungato.
En este aniversario, y considerando que año tras año crece la participación y acompañamiento de vecinos en la Plaza Héroes de Malvinas, el Municipio junto a los Veteranos de Tupungato se acordó trasladar el acto a un espacio más amplio, que permita a todos ser parte de este reconocimiento y expresar orgullo a los Veteranos de la Guerra de Malvinas del departamento.
Se convoca a la comunidad y visitantes a estar presentes en los eventos mencionados de modo solemne para honrar a quienes defendieron la Patria y mantener vivo el amor por nuestras islas.