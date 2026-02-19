Gustavo Oriozabala (2) Gustavo Oriozabala demostró por qué es el mejor nadador en aguas abiertas. Gentileza: Carla Chiarandini.

Gustavo Oriozabala: un hombre de desafíos

El mejor nadador de aguas abiertas del mundo volvió a hacer de las suyas: cruzó el lago Nahuel Huapi en condiciones extremas. Lo hizo en el tramo más ancho, con temperaturas que oscilaron entre los 10 y los 13 grados sin más armas en las manos que una malla y unas antiparras.

No es la primera vez que Gustavo Oriozabala se convierte en héroe porque tiene en su haber un currículum que deja sin aliento a más de uno. Es la única persona en nadar 50 kilómetros al cruzar el doble Estrecho de Gibraltar, unió las dos principales tierras que conforman las Islas Malvinas y ganó la prueba del Lago San Juan de Canadá, considerada la más importante que existe en la disciplina.

Hablando de convertirse en héroe: a sus 55 años acumula casi 70 cruces épicos, cada uno más desafiante que el anterior. Si fuera otra época, su nombre viajaría de pueblo en pueblo convertido en leyenda, y los juglares entonarían canciones narrando sus hazañas en aguas abiertas.

Gustavo Oriozabala (3) Gustavo Oriozabala contó con un equipo técnico y médico; entre ellos estuvieron sus hijas Federica y Martina. Gentileza: Carla Chiarandini.

Gustavo Oriozabala cruzó el lago Nahuel Huapi en honor a los veteranos de Malvinas

Gustavo Oriozabala, 20 años después de nadar en las Islas Malvinas, se le ocurrió una nueva locura: cruzar el lago Nahuel Huapi por el punto más ancho. La hazaña comenzó desde la costa de Arroyo Castilla y tuvo su final en el Centro Cívico de Bariloche, un lugar para nada improvisado ya que allí se encuentra el Memorial Malvinas que cuenta con un homenaje a los caídos en la Guerra y un avión Mirage III.

Su proeza es en honor a los veteranos de Malvinas contará con un apoyo más que significativo porque estuvo acompañado por Oscar Barrios, presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) y en el memorial lo esperaron otros ex combatientes.

El mendocino se convirtió en el primer nadador de aguas abiertas en cruzar el lago Nahuel Huapi sin traje de neopreno, sin vaselina, sin grasa en el cuerpo (sirve para disminuir el shock térmico).

Gustavo, que enfrentó temperaturas entre 10 a 13 grados, solo estuvo armado con una malla y unas antiparras, pero con el apoyo y admiración de todo el mundo, demostrando - una vez más - por qué es el mejor nadador de aguas abiertas del mundo.

Gustavo Oriozabala (4) Gustavo Oriozabala contó con el apoyo de Oscar Barrios, presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas. Gentileza: Carla Chiarandini.

La hazaña de Gustavo Oriozabala contó con la transmisión en vivo de Canal 7

El nadador de 55 años viajó con 10 mendocinos entre técnicos, entrenadores y camarógrafos de Canal 7 que cubrieron la epopeya en vivo. En Bariloche lo esperaron 10 personas más, quienes fueron parte del operativo logístico.

Embed - Gustavo Oriozabala está en vivo

Además, su equipo tuvo entre las filas otras soldadas con el apellido Oriozabala: Federica, su hija mayor, formó parte del área técnica; Martina, su otra hija, se dedicó a controlar el estado de salud del nadador en toda la travesía siendo la intermediaria entre los médicos y Gustavo.

Gustavo Oriozabala (6) Gustavo Oriozabala soportó las frías temperaturas del lago Nahuel Huapi. Gentileza: Carla Chiarandini.

Gustavo Oriozabala tuvo una llegada épica

Cuando Gustavo llegó a su objetivo las lágrimas fueron difíciles de contener. El nadador fue recibido con la bandera Argentina y por un gran marco de gente que manifestaron la admiración al mendocino tras la gesta deportiva.

La transmisión en vivo dio la vuelta al mundo y Gustavo Oriozabala, mientras recuperaba el aliento y temperatura después de nadar a 10 grados, seguramente pensó en los héroes de Malvinas y en una canción que reza: "El horizonte siempre, siempre es un peldaño más".