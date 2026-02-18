Germán Broggi se impuso en el Corredor del Oeste y Christian Moyano manda en la Vuelta de Mendoza

La etapa tuvo que ser neutralizada durante una hora por problemas de señalización y el ciclista de Chacabuco completó primero los 137km. escoltado por su compañero de equipo Facundo Ambrossi, quien ganó las dos metas sprint, y por el chileno Elías Tello (Agua Negra Racing).

En la clasificación general de la Vuelta de Mendoza, el representante de la Muni de Guaymallén Christian Moyano se mantiene en lo más alto, seguido de cerca (a solo 21 segundos) por Nicolás Traico y Fernando Contreras (a 1'08").