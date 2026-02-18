Germán Broggi se impuso en el Corredor del Oeste y Christian Moyano manda en la Vuelta de Mendoza

Germán Broggi, del equipo de la Municipalidad de Godoy Cruz, ganó la sexta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que largó en Maipú y finalizó con 4 vueltas al circuito del Corredor del Oeste.
Germán Broggi, del equipo de la Municipalidad de Godoy Cruz, ganó la sexta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que sigue siendo liderada por Christian Moyano.
Germán Broggi, del equipo de la Municipalidad de Godoy Cruz, ganó la sexta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que largó en Maipú y finalizó con 4 vueltas al circuito del Corredor del Oeste.
La etapa tuvo que ser neutralizada durante una hora por problemas de señalización y el ciclista de Chacabuco completó primero los 137km. escoltado por su compañero de equipo Facundo Ambrossi, quien ganó las dos metas sprint, y por el chileno Elías Tello (Agua Negra Racing).
En la clasificación general de la Vuelta de Mendoza, el representante de la Muni de Guaymallén Christian Moyano se mantiene en lo más alto, seguido de cerca (a solo 21 segundos) por Nicolás Traico y Fernando Contreras (a 1'08").
Este jueves la caravana llegará al Valle de Uco y la meta de la séptima etapa estará en el Manzano Histórico, con transmisión en vivo por La Red.
Jueves 19/2 a las 15 h
SAN CARLOS - TUNUYÁN - TUPUNGATO - MANZANO HISTÓRICO
Recorrido: 160,79 km
Recorrido: Largada en Plaza Principal de Pareditas. San Martín, Sara de Puebla, RN 40, Cisterna, Bulevar San Martín, La Capilla, RN 40, RP 92, Independencia, Monumento Rotonda San Carlos Borromeo, Bulevar Quiroga, San Martín (RP 99), RP 92, San Martín, Rotonda de la Virgen, RN 40 antigua, RP 92, Rotonda de la Virgen, San Martín, RN 40 hasta Tunuyán. Se atraviesa la zona urbana de Tunuyán por calle San Martín hasta RN 40 rumbo a Zapata; Ruta 88 al oeste hasta rotonda de Tupungato (Av. Belgrano). De allí se toma calle Julio Roca (RP 89) hasta calle El Álamo; rumbo este hasta Corredor Productivo al sur, RP 94 y llegada al Manzano Histórico.
Primera Meta Sprint: km 74 Parque Las Vías Nicolino Locche.
Segunda Meta Sprint: km 108 Municipalidad de Tupungato.
Meta de Montaña: km 152 Paraje India Muerta.