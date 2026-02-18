Las fechas que mira Manaos para jugar su carta contra la indemnización de unos $900 millones

manaos indemnizacion laboral despido corte Manaos tiene tiempo hasta el 2 de marzo para presentar el recurso extraordinario contra el fallo de la Corte mendocina.

“En estos días lo ingresaré”, confirmó Diego Díaz, el abogado de la firma, en diálogo con Diario UNO. Para hacerlo, tiene tiempo hasta el 2 de marzo.

Manaos jugará su última carta ante la Corte

La Suprema Corte de Mendoza confirmó el fraude laboral de Manaos, pero cambió el cálculo de los intereses que componen la indemnización, por lo que de los $1.500 millones fijados por la Cámara Laboral de San Rafael, la condena bajó a $807.676.293,72 - más los intereses que se calculen desde abril de 2025 hasta el momento en que se efectivice el pago-.

Ese monto sigue sin conformar a la empresa, por lo que su defensa seguirá la pelea por la reducción de la tasa de interés ante el tribunal nacional.

Pero no es lo único que los abogados de Manaos cuestionan. Con su fallo, la Corte confirmó la nulidad de un acuerdo de finalización del vínculo laboral que J.G. (iniciales del trabajador demandante) suscribió con Refres Now ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en Buenos Aires en 2018 y por el que la empresa le pagó al trabajador $236.000 en concepto de liquidación final e indemnizaciones.

La Corte entendió que ese acuerdo conciliatorio fue una maniobra fraudulenta, una simulación ilícita de un despido y que el viajante de comercio siguió trabajando para la firma, con exactamente las mismas tareas, sin interrupción durante 4 años más.

manaos indemnizacion por despido fallo corte Manaos fue condenada a pagar una indemnización laboral de $807 millones pero buscará una reducción en la Corte.

Los jueces entendieron que el objetivo real de Manaos era sacar del régimen de viajante de comercio al sanrafaelino para registrarlo bajo un convenio más beneficioso para la empresa y que el trabajador “acordó” bajo coacción o amenaza de un despido real.

La defensa irá contra esa nulidad como segundo eje del recurso extraordinario. No solo porque reafirma que aquel acuerdo tiene efecto de cosa juzgada, sino porque considera que afirmar lo contrario “genera una situación de inseguridad jurídica importante”.

“La reducción de la tasa de interés y la declaración de la validez del acuerdo alcanzado implicarían –en definitiva- una reducción del monto de sentencia”, planteó el abogado de Manaos.

Los tiempos de Manaos en la Corte

Técnicamente, Manaos tiene dos plazos por delante: el 2 de marzo se cumple el tiempo para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia; y, a su vez, el 23 de marzo se vence el plazo para hacer efectivo el pago de la indemnización.

Sin embargo, ese último podría suspenderse si la Corte admite el pedido de suspensión que introducirá la empresa junto al recurso.

La intención de Manaos es postergar el pago de la indemnización al trabajador hasta tanto exista pronunciamiento del máximo tribunal, en virtud del “gravamen irreparable” que podría causarle lo contrario.