Frente al paro general nacional el Gobierno garantizó el servicio de transporte público en Mendoza

Por su parte, las empresas reunidas en AUTAM aseguraron la prestación del servicio y anticiparon descuentos salariales para quienes se sumen a la medida.

Por último, ATE anunció que se sumará al paro. Por lo tanto, los choferes de la STM que pertenecen a esta central, podrían adherir a la medida, aunque, tal y como lo indicó Mema, deben tener en cuenta que no se les pagará el día.

Sipemom adhirió al paro pero otorgó libertad de acción

El Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó su adhesión a la medida de fuerza en rechazo al tratamiento de la reforma laboral.

El secretario general del gremio, Luis Nadal, explicó que la organización sindical acompañará el paro, aunque dejó la decisión final en manos de los trabajadores.

“Adherimos porque rechazamos rotundamente el tratamiento de la reforma laboral. Asimismo les damos libertad de acción a nuestros compañeros para que puedan tomar su propia decisión”, señaló.

El dirigente agregó que la medida busca respetar las decisiones individuales: “No queremos interceder en decisiones personales ni abortar los derechos de nuestros trabajadores”.

En la práctica, esto implica que la circulación del transporte público dependerá de la cantidad de choferes que decidan prestar servicio durante la jornada.

transporte público Los choferes que decidan parar podrán hacerlo, pero desde el Gobierno indicaron que les descontarán el día.

Qué pasará con los choferes del Metrotranvía y la línea 100

La situación es idéntica en la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), empresa estatal que opera el Metrotranvía Mendoza y la línea 100.

Desde ATE anticiparon su adhesión al paro general en línea con la decisión adoptada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Por su parte, en las redes sociales de la STM realizaron un publicación garantizando el normal funcionamiento de los servicios.

Las empresas aseguran que los colectivos circularán

Desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (AUTAM), entidad que nuclea a las empresas de transporte público, informaron que el servicio está garantizado.

A través de un comunicado -que también se difundió en las redes sociales- indicaron que las empresas de transporte de pasajeros de Mendoza garantizan el servicio de colectivos para este jueves 19 de febrero. Los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza recibirán el descuento del día no trabajado.

El mensaje empresarial fija así la postura operativa del sector privado frente a la medida sindical.

Ante el escenario previsto para la jornada, se recomienda a los usuarios consultar las frecuencias y horarios a través de Mendotran. Allí se podrá prever demoras.