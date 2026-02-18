Por el paro general anticiparon que los vuelos en Mendoza se verán afectados

Entre las aerolíneas que podrían registrar inconvenientes figuran Copa Airlines, Gol, Sky Airline, LATAM, JetSMART y todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

En el caso de Copa Airlines, la empresa decidió adelantar su vuelo programado para que despegue antes de la medianoche previa al inicio del paro, con el objetivo de evitar complicaciones operativas.

La única compañía que no se verá afectada será Flybondi, debido a que cuenta con servicios de rampa propios, lo que le permitirá mantener su programación habitual.

Recomendaciones para pasajeros ante el paro general

Ante este escenario, desde el aeropuerto aconsejaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían registrarse modificaciones de último momento.

También se recomienda revisar las notificaciones oficiales y los canales de comunicación de cada compañía aérea, además de mantenerse informado a través de los sitios web y redes sociales tanto de las aerolíneas como del aeropuerto.

En algunos casos, las empresas podrían ofrecer reprogramaciones o cambios sin penalidad, por lo que se sugiere evaluar la posibilidad de modificar el viaje si la aerolínea lo permite.