La Suprema Corte planteó una conciliación y finalmente se hará la elección de convencionales en San Rafael

Durante ese encuentro, las partes acordaron que la elección de convencionales municipales se llevará adelante tal como estaba prevista dentro del calendario electoral del domingo, por lo que quedó sin efecto el proceso cautelar y también el expediente principal vinculado al planteo de inconstitucionalidad.

Elecciones 2026 Finalmente los sanrafaelinos votarán el domingo por concejales y convencionales municipales.

El acuerdo incluyó además un punto central: el municipio de San Rafael deberá convocar a un referéndum ciudadano en futuras elecciones de concejales para que los votantes definan si aprueban o no la Carta Orgánica que eventualmente redacte la convención. Hasta que esa consulta popular no obtenga mayoría afirmativa, el nuevo texto no tendrá vigencia normativa.

De esta manera, la Suprema Corte no emitirá un fallo sobre el fondo del planteo judicial, ya que el conflicto quedó resuelto mediante conciliación entre las partes.

Así, el próximo domingo los ciudadanos de San Rafael votarán finalmente dos categorías: concejales y convencionales municipales.

El origen del conflicto judicial por los convencionales de San Rafael

La controversia comenzó tras la presentación realizada por José Luis Ramón, quien solicitó suspender la elección de convencionales al cuestionar la legalidad de la convocatoria realizada por el municipio de San Rafael para avanzar en la redacción de una Carta Orgánica propia.

El planteo sostenía que el proceso podía resultar inconstitucional por distintos motivos vinculados al alcance de la autonomía municipal y a la forma en que fue aprobada la ordenanza que habilitó la elección.

Entre los argumentos expuestos se señalaba que, aunque la Constitución nacional reconoce la autonomía de los municipios, Mendoza aún no habría definido completamente el marco normativo para su implementación, por lo que un municipio no podría avanzar unilateralmente en cambios institucionales de esa magnitud.

También se cuestionó que la convocatoria hubiera sido aprobada por mayoría simple en el Concejo Deliberante, cuando -según el planteo- una reforma institucional requeriría mayorías especiales. A ello se sumaron observaciones formales, como la ausencia de una consulta popular previa y aspectos vinculados a la publicación de la norma.

El dictamen de Fiscalía de Estado y la escalada política

fernando simon.jpg El fiscal de Estado, Fernando Simón, quien firmó un dictamen que fue remetido a la Suprema Corte de Justicia. La Corte resolvió la situación a través de una audiencia de conciliación.

Antes de la audiencia de conciliación, la Fiscalía de Estado había emitido un dictamen en el que dio curso al planteo y remitió el expediente a la Suprema Corte para su resolución urgente, lo que abrió un escenario de incertidumbre sobre la realización de los comicios.

La situación escaló rápidamente al plano político luego de que la vicegobernadora Hebe Casado interviniera públicamente en la discusión a través de redes sociales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la funcionaria vinculó el conflicto judicial con la disputa electoral local y apuntó contra el oficialismo sanrafaelino encabezado por los hermanos Félix, sugiriendo que la controversia podía estar asociada a la posibilidad de una derrota en la elección de convencionales.

“Cierto señor feudal no quiere figurar como padre de la derrota y mandó a hacer una cautelar. Fin”, escribió Casado, instalando una lectura política del proceso judicial que se desarrollaba en paralelo al análisis institucional del caso.

Qué cambia tras la conciliación que se pactó en la Suprema Corte

Con la conciliación alcanzada ante la Suprema Corte, el escenario electoral quedó despejado. La elección se realizará este domingo y el debate sobre la constitucionalidad de la convocatoria no tendrá, por ahora, una definición judicial.

El mecanismo acordado introduce, sin embargo, una instancia adicional: la eventual Carta Orgánica que redacten los convencionales deberá ser ratificada por los ciudadanos mediante referéndum para poder entrar en vigencia.

De esta manera, el conflicto judicial que amenazaba con alterar las elecciones en San Rafael se cerró mediante un acuerdo político e institucional que trasladó la decisión final a las urnas.