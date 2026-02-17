Fiscalía de Estado aceptó el pedido de Ramón y la Corte define la elección de constituyentes en San Rafael

José Luis Ramón.jpg José Luis Ramón, el diputado que presentó la cautelar para que se suspendan las elecciones de constituyentes en San Rafael.

Los argumentos de inconstitucionalidad

El pedido presentado por el diputado nacional José Luis Ramón para suspender la elección de convencionales municipales en San Rafael se basa en una serie de cuestionamientos constitucionales que fueron analizados por la Fiscalía de Estado antes de emitir su dictamen y elevarlo a la Suprema Corte.

Uno de los puntos centrales es el alcance de la autonomía municipal. Si bien la Constitución Nacional reconoce esa autonomía, el planteo sostiene que Mendoza aún no terminó de regular de manera integral cómo deben implementarla sus municipios. En ese contexto, se cuestiona que San Rafael haya avanzado por ordenanza propia en la convocatoria para redactar una Carta Orgánica, algo que -según el planteo- debería estar previamente encuadrado por legislación provincial.

Otro de los argumentos apunta al modo en que el Concejo Deliberante aprobó la convocatoria. La ordenanza fue sancionada con mayoría simple, pero el planteo judicial considera que una decisión institucional de esa magnitud requeriría una mayoría especial, al implicar cambios en la organización política del municipio.

Además, se señalan observaciones formales vinculadas al procedimiento, entre ellas la ausencia de una consulta popular previa y cuestionamientos sobre los mecanismos de publicación de la norma, aspectos que -según el planteo- podrían afectar su validez jurídica.

A partir de esos puntos, el dictamen de la Fiscalía de Estado consideró pertinente dar curso al planteo y remitirlo a la Suprema Corte para que defina si corresponde suspender preventivamente la elección. El argumento central es evitar que se realicen los comicios y que posteriormente sean declarados inconstitucionales, lo que implicaría la nulidad del proceso electoral ya realizado.

La decisión final, sin embargo, no corresponde a la Fiscalía de Estado sino a la Suprema Corte, que deberá resolver en las próximas horas si mantiene la elección prevista para este domingo o si suspende la categoría de convencionales hasta analizar el fondo de la cuestión.

La acusación política de Hebe Casado

tuit casado

El conflicto judicial rápidamente escaló al plano político. A través de sus redes sociales, la vicegobernadora Hebe Casado realizó una interpretación del caso y apuntó directamente contra el oficialismo sanrafaelino encabezado por los hermanos Félix.

En su publicación, sostuvo que la controversia judicial podría estar vinculada con la intención de evitar una derrota electoral en la elección de convencionales, y calificó al liderazgo político local con duros términos, instalando una lectura política distinta sobre el origen del planteo judicial.

Las declaraciones introdujeron un nuevo elemento en la discusión pública, al sugerir que detrás del proceso judicial existiría una disputa electoral previa a la definición en las urnas, una interpretación que forma parte del debate político abierto en torno a los comicios.

"Cierto señor feudal no quiere figurar como padre de la derrota y mandó a hacer una cautelar. Fin", posteó Hebe Casado hace unas horas a través de su cuenta de X, ex Twitter.

Definición en manos de la Suprema Corte

Con el dictamen de la Fiscalía de Estado ya incorporado al expediente, la decisión final quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia, que deberá determinar si la elección de convencionales municipales se realiza tal como fue convocada o si corresponde suspenderla de manera preventiva hasta resolver el fondo de la cuestión.

El fallo será clave para el desarrollo del proceso electoral en San Rafael y podría impactar directamente en la votación prevista para este domingo.