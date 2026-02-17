Los vecinos de San Rafael no solo elegirán concejales este domingo 22 de febrero. Junto a las elecciones municipales, definirán 24 convencionales, encargados de redactar la Carta Orgánica del departamento. ¿Cobrarán por su labor? Sí.
San Rafael también elige convencionales: cuánto cobrarán y cuál será su tarea
La boleta de las elecciones en San Rafael incluye, además de la categoría concejales, la de convencionales municipales. Está previsto que cobren por su tarea
La ordenanza municipal que impulsó el intendente Omar Félix para declarar formalmente la autonomía de San Rafael regula cómo será el trabajo y la remuneración de estos convencionales.
Según reza el artículo 4, percibirán una compensación equivalente a la que reciben los concejales, es decir, el 80% de lo que cobra el intendente. Pero no todos cobrarán ese monto: quienes ya sean funcionarios municipales, provinciales o nacionales, solo percibirán una especie de “viático”.
Cuánto cobran los convencionales de San Rafael
La ordenanza N° 15.430 que convoca a elección de convencionales municipales para la elaboración y sanción de la Carta Orgánica de San Rafael garantiza a los convencionales las mismas “inmunidades y prerrogativas” que poseen los concejales y, además, una “compensación equivalente por sus labores”, salvo los casos de funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales en ejercicio o electos.
Estos exceptuados no percibirán dicha compensación, aunque se les reconocerán los gastos debidamente acreditados que su desempeño en la convención implique.
Actualmente, la dieta de un concejal en San Rafael supera los $2.300.000 –esa cifra es aproximadamente la que percibieron por el sueldo de noviembre de 2025-.
Por cuánto tiempo serán convencionales de San Rafael
La misma norma establece que la Convención Municipal debe iniciar sus sesiones dentro de los 60 días posteriores a la proclamación de los electos. Y sus labores deben concluir en un plazo máximo de 90 días desde su inicio.
Para ser convencional, los requisitos son los mismos que se exigen para ser concejal y quedan excluidos los miembros del Poder Judicial, tanto nacional como provincial.
Sí pueden serlo, aunque no cobren la compensación, funcionarios o legisladores.
Quiénes son los candidatos a convencionales de San Rafael
San Rafael Futuro (Lista 507)
Convencionales:
- Yasuff Nadir
- Herrera Mariela
- Eruli Ricardo
- Ferreira Karina
- Cardanelli Roxana L.
- Peralta Enzo
- Herrera Laura
- Marambuenia Claudio
- Gadea Estela
- Refreras Marcelo
- Martínez Marta
- Alonso Rodrigo
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
Convencionales:
- De Pedro Nicolas
- Vergani Viviana
- Gomez M. Fernanda
- Altamira Gonzalo
- Buscemi Martin
- Eraso Ana
- Tala Nahir
- Fuentes R. "Colo"
- Ferreyra Dolly
- Tercero Diego
- Giachero Carlos
- Castro Sofia
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
Convencionales:
- Marcianesi Martín
- Ulloa Giuliana M.
- Araya Enrique G.
- Sanchez Macarena
- Araneda Roque
- Juri Yamila Eliana
- Rubio Pablo O.
- Capowila Tiziana
- Bermudez Joaquin
- Fagundez Rosa
- Fernandez Gabriel
- Gutierrez Agustina
Frente Verde (Lista 502)
Convencionales:
- Gargiulo Angel
- Pereyra Ana
- Palma Nadia
- Morales Leandro
- Diaz Facundo
- Barbosa Silvia
- Alfaro Claudio
- Carrion Silvia
- Estevez Manuel
- Carrion Carolina
- Almonacid Omar
- Guzman Elsa
San Rafael en Marcha (Lista 504)
Convencionales:
- Félix Emir
- Da Dalt Cristina
- Juri Sticca Alfredo
- Pronotto Matilde
- Giu Renzo
- Fuentes Paula
- Pelayes Danilo
- Gil Sara
- Alzam Alberto
- Bordón Carina
- Fernandez Juan
- Torres Pamela
El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad no presentó candidatos a convencionales en las elecciones de San Rafael.