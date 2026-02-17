San Rafael también elige convencionales: cuánto cobrarán y cuál será su tarea

Omar Félix Para concretar una Carta Orgánica para San Rafael, el intendente Omar Félix convocó a elecciones de convencionales municipales.

Cuánto cobran los convencionales de San Rafael

La ordenanza N° 15.430 que convoca a elección de convencionales municipales para la elaboración y sanción de la Carta Orgánica de San Rafael garantiza a los convencionales las mismas “inmunidades y prerrogativas” que poseen los concejales y, además, una “compensación equivalente por sus labores”, salvo los casos de funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales en ejercicio o electos.

Estos exceptuados no percibirán dicha compensación, aunque se les reconocerán los gastos debidamente acreditados que su desempeño en la convención implique.

Actualmente, la dieta de un concejal en San Rafael supera los $2.300.000 –esa cifra es aproximadamente la que percibieron por el sueldo de noviembre de 2025-.

convencionales san rafael elecciones La ordenanza que regula la elección de convencionales municipales en San Rafael.

Por cuánto tiempo serán convencionales de San Rafael

La misma norma establece que la Convención Municipal debe iniciar sus sesiones dentro de los 60 días posteriores a la proclamación de los electos. Y sus labores deben concluir en un plazo máximo de 90 días desde su inicio.

Para ser convencional, los requisitos son los mismos que se exigen para ser concejal y quedan excluidos los miembros del Poder Judicial, tanto nacional como provincial.

Sí pueden serlo, aunque no cobren la compensación, funcionarios o legisladores.

Quiénes son los candidatos a convencionales de San Rafael

San Rafael Futuro (Lista 507)

Convencionales:

Yasuff Nadir

Herrera Mariela

Eruli Ricardo

Ferreira Karina

Cardanelli Roxana L.

Peralta Enzo

Herrera Laura

Marambuenia Claudio

Gadea Estela

Refreras Marcelo

Martínez Marta

Alonso Rodrigo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Convencionales:

De Pedro Nicolas

Vergani Viviana

Gomez M. Fernanda

Altamira Gonzalo

Buscemi Martin

Eraso Ana

Tala Nahir

Fuentes R. "Colo"

Ferreyra Dolly

Tercero Diego

Giachero Carlos

Castro Sofia

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

Convencionales:

Marcianesi Martín

Ulloa Giuliana M.

Araya Enrique G.

Sanchez Macarena

Araneda Roque

Juri Yamila Eliana

Rubio Pablo O.

Capowila Tiziana

Bermudez Joaquin

Fagundez Rosa

Fernandez Gabriel

Gutierrez Agustina

Frente Verde (Lista 502)

Convencionales:

Gargiulo Angel

Pereyra Ana

Palma Nadia

Morales Leandro

Diaz Facundo

Barbosa Silvia

Alfaro Claudio

Carrion Silvia

Estevez Manuel

Carrion Carolina

Almonacid Omar

Guzman Elsa

San Rafael en Marcha (Lista 504)

Convencionales:

Félix Emir

Da Dalt Cristina

Juri Sticca Alfredo

Pronotto Matilde

Giu Renzo

Fuentes Paula

Pelayes Danilo

Gil Sara

Alzam Alberto

Bordón Carina

Fernandez Juan

Torres Pamela

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad no presentó candidatos a convencionales en las elecciones de San Rafael.