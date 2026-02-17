Reforma laboral: el oficialismo revisa el recorte de las licencias médicas para acordar en Diputados

licencias por enfermedad o accidente reforma laboral La ley de la reforma laboral fue cuestionada por el artículo que reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores por cualquier tipo de enfermedad o accidente no laboral.

Ese artículo, incorporado entre gallos y medianoche mientras se trataba la reforma, fue duramente cuestionado por el peronismo durante el tratamiento en el Senado, pero fue aprobado por mayoría. Ahora, de cara a la sesión en Diputados, el resto de los bloques también expresó dudas y el oficialismo prometió meterle mano.

Negociación en Diputados por las licencias médicas en la reforma laboral

“Hemos trabajado todo el fin de semana con el oficialismo sobre la necesidad de precisiones jurídicas que se necesitan para el régimen de las licencias inculpables”, confiaron a Diario UNO desde el bloque radical de la Cámara de Diputados. Esas charlas e intercambios de posiciones respecto del artículo en cuestión también se dieron con otros diputados.

Lo cierto es que tanto La Libertad Avanza como sus aliados están de acuerdo en que el proyecto de reforma laboral debe convertirse en ley. Lo que aún está en discusión es el cómo.

“Mañana (por el miércoles) hay plenario de comisiones. Lo concreto es que los diputados del oficialismo vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto de Modernización Laboral que tiene media sanción del Senado se convierta en ley”, aseguró, a su vez, el diputado por Mendoza, Álvaro Martínez, de LLA.

alvaro martinez El diputado Álvaro Martínez, de LLA. Este miércoles se tratará la reforma laboral en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Foto: X de Álvaro Martínez

“Con respecto al artículo de licencias laborales por enfermedad, aún no está resuelto cómo se modificará: si vía decreto o reglamentación. El presidente Javier Milei fue claro y así lo ha transmitido. A nosotros nos interesa que el proyecto sea ley y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso ocurra”, expresó el diputado nacional.

El “error” en el artículo de las licencias médicas

Hoy, si una persona se enferma o sufre un accidente inculpable que no sea en el ámbito del trabajo, el empleador debe reservarle el puesto y pagarle el 100% del sueldo durante 3 o 6 meses –o hasta 12 si tiene familiares a cargo-.

Con el cambio que votó el Senado, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% o el 75% de su salario básico durante 3 o 6 meses, según si la incapacidad derivó en una acción voluntaria o no, y si tiene o no cargas de familia.

Es decir, el nuevo texto –el del famoso artículo 44 que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo- marca que siempre habrá una reducción del salario: no distingue entre tipos de enfermedades o accidentes, sino solo según la culpabilidad o no del trabajador; por lo que la baja de la remuneración operaría en caso de cáncer, de un accidente doméstico o de lesión deportiva.

cancer licencias medicas reforma laboral

“Tuvimos un error”, admitió Patricia Bullrich, la senadora que encabezó las negociaciones por la reforma laboral en representación del oficialismo.

Y aclaró que “el error no fue haber diferenciado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”. Y que es eso lo que se arreglará.

Lo que aún no está confirmado, como advirtió Martínez, es el procedimiento que se elegirá para introducir la aclaración en el texto de la reforma laboral.

Es que una posibilidad es que la haga el Poder Ejecutivo luego de la aprobación de la ley –que se trataría el jueves en la Cámara Baja-, al momento de la reglamentación, como anticipó el diputado Luis Petri. Pero desde el PRO ya advirtieron que “así como está redactado” no lo acompañarían.

Entonces, la otra alternativa es que se modifique este mismo miércoles, con el dictamen de Diputados. De ser así, la reforma laboral podría aprobarse el jueves en el recinto y debería volver rápidamente al Senado para su tratamiento exprés, antes de que finalicen las sesiones extraordinarias (el 28 de febrero).

Qué dice el artículo 44 de licencias médicas que generó polémica

El artículo 44 del proyecto de reforma laboral que se votó en el Senado sustituye el texto del artículo 208 actual por el siguiente:

“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva - reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.

Oficialismo y aliados trabajan alternativas para lograr los apoyos y que la reforma laboral sea ley.