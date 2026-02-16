Para empresarios de Aderpe la reforma laboral es necesaria pero "la litigiosidad no desaparecerá"

Son parte de las conclusiones de un estudio técnico sobre oportunidades y riesgos del proyecto elaborado por el abogado laboralista y asesor de Aderpe, Alberto Lusverti, para quien la litigIosidad puede "transformarse".

Rodriguez Peña Godoy Cruz (5).jpg Para empresas de la zona Industrial nucleadas en Aderpe con la reforma laboral el nivel de juicios "se va a transformar" ante conflictos por salarios e indemnizaciones Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Reforma laboral, entre oportunidades y riesgos

La postura se concatena con la visión de la Federación Económica de Mendoza acerca de pros y contras de la reforma laboral. Sobre todo en lo que el titular de la FEM, Santiago Laugero, visualizó conflictos como vacaciones, sueldos e indemnizaciones.

“El diagnóstico es claro: Argentina mantiene entre un 40% y 45% de empleo no registrado, elevada litigiosidad y un sistema indemnizatorio que genera incertidumbre financiera, especialmente para las pymes”, señaló Lusverti.

Para Manuel Ponce, presidente de Aderpe, “todo el sistema necesita una revisión después de muchísimos años. Tiene que ver con la productividad y la competitividad. Hoy es muy difícil sostener este esquema”.

Sin embargo, a criterio del abogado “nadie discute el problema. Lo que está en debate es si esta reforma es la solución”.

Manuel Ponce Aderpe Aunque con críticas, el titular de Aderpe, Manuel Ponce, justificó la reforma laboral "porque todo el sistema necesitaba una revisión luego de tantos años"

Principales cambios del proyecto: "Incertidumbre jurídica"

El análisis de Aderpe toma los 5 principales puntales del proyecto de ley de modernización o reforma laboral. Uno es el Fondo de Cese Laboral, que suplanta a la tradicional indemnización por un fondo financiado con el 3% de la masa salarial.

El estudio apunta además al "banco de horas", que permite llevar jornadas laborales de las 8 actuales a 12 "compensables". Y permitir una "mayor flexibilidad para sectores estacionales".

Pero también establece indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, tras sentencia judicial. Y otro cálculo indemnizatorio, que excluye aguinaldo y pasa del salario más alto al salario promedio lo que reduce el monto real.

También está lo que para Lusverti es una "reforma tributaria implícita", dado que la futura ley habilita remuneraciones en especie y redirige aportes, con impacto fiscal.

“Cuando se reducen derechos laborales, los tribunales terminan corrigiendo. No desaparece, la litigiosidad se transforma” fue su sentencia acerca de los cambios que "podrían derivar en nuevos escenarios de incertidumbre jurídica", analizó.

De la reforma laboral a la impositiva

En tal sentido, Ponce apuntó a la reforma impositiva, otra meta que, una vez ganada la de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei tiene entre ceja y ceja.

"Hay mucho empleo informal, relacionado con los impuestos al trabajo. Sin reducción real del costo, la informalidad seguirá siendo un desafío. Si la presión tributaria no baja no habrá incentivos reales para formalizar”, aseguró el titular de Aderpe.

Por eso, entre los empresarios de la zona industrial insisten en que la reforma laboral acarrea oportunidades, pero también riesgos que deben ser evaluados con realismo para no afectar la competitividad de las pymes.

Finalmente, desde el directorio de la asociación defendieron los puntos fuertes de la reforma laboral que siguen esa línea. Pero al mismo tiempo la consideraron "insuficiente".