La CGT anunció que no se movilizará durante el debate de la reforma laboral en Diputados, pero convocó a un paro

CGT Cristian Jerónimo La nueva CGT llamó a la huelga general.

El "giro" del Gobierno: cambios en las licencias médicas

En un intento por bajar la tensión y asegurar los votos necesarios en el recinto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó un cambio estratégico en la redacción del proyecto. El foco del conflicto estaba en el artículo referido a las licencias médicas, que originalmente permitía a las empresas reducir el pago salarial durante los periodos de enfermedad de los empleados.

Bullrich aseguró que, tras negociar con sectores de la oposición dialoguista, se decidió dar marcha atrás con la quita salarial en estos casos. Según la funcionaria, esta modificación busca "eliminar cualquier interpretación que afecte la estabilidad del trabajador enfermo", aunque ratificó que el resto de los puntos centrales de la reforma —como la extensión del período de prueba y la eliminación de multas por falta de registro— se mantienen sin cambios.

Escenario en Diputados: una sesión bajo presión

Con el paro general ya convocado, el oficialismo enfrenta una semana de máxima presión política. A pesar de la concesión en el tema de licencias, la CGT mantiene la medida de fuerza argumentando que la reforma laboral sigue siendo "regresiva" en su conjunto.

Se espera que el plenario de comisiones emita dictamen el martes por la tarde para sesionar el miércoles. El Gobierno confía en que, con este cambio de último momento, los bloques de la UCR y el PRO acompañen la iniciativa, logrando así la sanción definitiva que el presidente Javier Milei espera presentar antes de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

Fuentes: A24, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO