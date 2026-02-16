La CGT anunció que no se movilizará durante el debate de la reforma laboral en Diputados, pero convocó a un paro

Tras una extensa reunión en la sede de la calle Azopardo, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció oficialmente la convocatoria a un paro general nacional. La medida se llevará a cabo el día que se de el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, posiblemente el jueves.
A diferencia de protestas anteriores, el nuevo triunvirato definió que la huelga será "sin movilización". El objetivo es vaciar los lugares de trabajo y garantizar un cese de actividades total en sectores clave como el transporte, la industria y los servicios bancarios, como señal de rechazo al proyecto de "modernización laboral" que impulsa el oficialismo.
"No vamos a permitir que se desguacen derechos históricos bajo la excusa de la modernización. El país se detiene para que el Congreso escuche a los trabajadores", expresaron fuentes gremiales tras el encuentro.
El "giro" del Gobierno: cambios en las licencias médicas
En un intento por bajar la tensión y asegurar los votos necesarios en el recinto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó un cambio estratégico en la redacción del proyecto. El foco del conflicto estaba en el artículo referido a las licencias médicas, que originalmente permitía a las empresas reducir el pago salarial durante los periodos de enfermedad de los empleados.
Bullrich aseguró que, tras negociar con sectores de la oposición dialoguista, se decidió dar marcha atrás con la quita salarial en estos casos. Según la funcionaria, esta modificación busca "eliminar cualquier interpretación que afecte la estabilidad del trabajador enfermo", aunque ratificó que el resto de los puntos centrales de la reforma —como la extensión del período de prueba y la eliminación de multas por falta de registro— se mantienen sin cambios.
Escenario en Diputados: una sesión bajo presión
Con el paro general ya convocado, el oficialismo enfrenta una semana de máxima presión política. A pesar de la concesión en el tema de licencias, la CGT mantiene la medida de fuerza argumentando que la reforma laboral sigue siendo "regresiva" en su conjunto.
Se espera que el plenario de comisiones emita dictamen el martes por la tarde para sesionar el miércoles. El Gobierno confía en que, con este cambio de último momento, los bloques de la UCR y el PRO acompañen la iniciativa, logrando así la sanción definitiva que el presidente Javier Milei espera presentar antes de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
Fuentes: A24, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO