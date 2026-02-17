Reforma laboral: "Ninguna cámara festeja": el reclamo de Luis Caputo a empresarios por la baja de cargas patronales

El informe detrás del número: ¿Qué dice el IARAF?

Para fundamentar su crítica, el titular del Palacio de Hacienda citó un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Según este informe, la combinación del nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) generaría un cambio estructural en el costo de contratación:

Reducción directa: Las contribuciones del empleador por un nuevo trabajador caerían del 27% actual al 15% por un periodo de 48 meses.

Las contribuciones del empleador por un nuevo trabajador caerían del por un periodo de 48 meses. Caída de la "cuña fiscal": Al sumar aportes personales y contribuciones patronales, la carga total sobre el salario bruto pasaría del 44% al 32% , lo que representa un alivio de 12 puntos porcentuales.

Al sumar aportes personales y contribuciones patronales, la carga total sobre el salario bruto pasaría del , lo que representa un alivio de 12 puntos porcentuales. Competitividad internacional: El informe destaca que, con estos cambios, Argentina dejaría de estar en los puestos más altos de presión tributaria laboral, desplazándose al puesto 32 entre las 39 economías evaluadas bajo los estándares de la OCDE.

luis-caputo-la-inflacion-va-a-dejar-de-ser-un-problema-en-la-argentina-foto-ministerio-de-economia-UDPROW7VK5GGJLX6ITR3MCE7SU.avif Luis Caputo defendió la reforma laboral y le pidió mas compromiso y apoyo al sector empresario.

Tensión de Luis Caputo con el sector privado

A pesar de las cifras que esgrime el Gobierno, el silencio de las cámaras empresarias parece responder a una cautela generalizada. Desde diversos sectores industriales sugieren que, si bien la baja de costos es positiva, la recesión económica, la caída del consumo y la incertidumbre sobre la implementación legal de la reforma pesan más a la hora de decidir nuevas contrataciones.

Luis Caputo, sin embargo, se mantuvo firme en su defensa del proyecto y respondió a las críticas que señalan que la reforma es insuficiente. Para el ministro, el alivio fiscal para quienes incorporen trabajadores registrados es un "cambio de era" que debería contar con un respaldo explícito de quienes se verán beneficiados por la medida.

Fuentes: Red X, El Cronista, Infobae, BAE Negocios, Archivo Diario UNO.