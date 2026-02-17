Evalúan revisar mochilas y prohibir banderas en las marchas para endurecer el protocolo antipiquetes

“Estamos analizando la posibilidad de endurecer los controles. No es una persecución, es prevención. Necesitamos saber qué llevan en las mochilas y evitar que las banderas se conviertan en armas”, señaló.

Los ejes del nuevo esquema de control

El plan que baraja el Ministerio de Seguridad incluye dos puntos críticos que podrían generar polémica en el arco social y político:

Revisión de pertenencias: Se facultaría a las fuerzas federales para realizar requisas de mochilas y bolsos en los accesos a las zonas de manifestación o en las inmediaciones de los puntos de concentración.

Restricción de elementos de identificación: La prohibición del ingreso de banderas que utilicen soportes rígidos (palos o caños), permitiendo únicamente telas que no representen un riesgo físico.

El Ministerio de Seguridad argumentó que estas acciones se enmarcan en la continuidad del protocolo antipiquetes vigente. Alejandra Monteoliva subrayó que el objetivo es desalentar la asistencia de sectores que buscan "el choque directo" con la policía. "El que va a manifestarse pacíficamente no tiene por qué llevar piedras, botellas o elementos punzantes", agregó la funcionaria en diálogo con Noticias Argentinas.

Por el momento, la medida se encuentra en etapa de análisis técnico y legal para determinar su alcance y la modalidad de implementación, para evitar que las fuerzas de seguridad incurran en excesos, pero manteniendo la firmeza en la política de "orden público" que promueve la gestión actual.

