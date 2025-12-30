Tras el fallo judicial, el Ejecutivo adelantó que apelará la suspensión del protocolo antipiquetes

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que les devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, agregó Alejandra Monteoliva.

La senadora nacional Patricia Bullrich también se refirió al tema y cuestionó la decisión judicial. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el gobierno ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, expresó.

Además, sostuvo que “los perjudicados son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y concluyó: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

El fallo fue dictado este lunes por el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien suspendió la vigencia del protocolo destinado a contener movilizaciones sociales y cortes de calles, a partir de una presentación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Dos años del protocolo antipiquetes

El protocolo antipiquetes habilita a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante cortes de calles o vías de circulación vehicular, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

En los fundamentos de su resolución, Cormick sostuvo que la protesta social no puede ser equiparada automáticamente a un delito penal que justifique una intervención represiva sin orden judicial previa.

La sentencia vuelve a colocar en la órbita del Poder Judicial -y no del Poder Ejecutivo ni de las fuerzas de seguridad- la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El magistrado también cuestionó las denominadas “tareas de inteligencia” previstas en el protocolo, al considerar que vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente al Estado recolectar información sobre ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o por su pertenencia a organizaciones.

Asimismo, advirtió que la normativa no establece distinciones en el accionar represivo frente a manifestantes pertenecientes a grupos vulnerables -como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad- que requieren una protección especial, y objetó el uso de registros fotográficos y fílmicos para la identificación de los participantes de las protestas.

Fuentes: Red X, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.