Cristina Kirchner se recupera lentamente tras la operación de apendicitis

sanatorio cristina kirchner Sigue la vigilia de la militancia kirchnerista. Noticias Argentinas

Cristina Kirchner, más de una semana internada

Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en ese sanatorio tras ser operada por una apendicitis que tuvo unas complicaciones debido a una peritonitis localizada, y en los últimos dos días no se habían comunicado novedades sobre su estado de salud hasta este parte difundido por la tarde.

Según el comunicado anterior, que se había emitido el viernes pasado, la actual titular del Partido Justicialista (PJ) continuaba hospitalizada debido a que presentaba “síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el domingo 22.

En estos días, recibió la visita de familiares directos como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y además protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.