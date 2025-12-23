El parte médico de Cristina Kirchner indicó que seguirá internada hasta completar el tratamiento

cristina kirchner Cuando sea dada de alta CFK deberá volver a su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria. Foto: Noticias Argentinas

Cristina evoluciona dentro de los parámetros esperables

El informe oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó que la paciente continuaba “su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Cristina Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales.

En las afueras del sanatorio continúan las expresiones de afecto hacia Cristina con militantes que llevcan banderas, flores y "le hacen el aguante" a su lìder.

julio de vido Otro revés judicvial sufrió Julio De Vido. Archivo

A Julio De Vido le rechazaron la domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 rechazó este martes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido y dispuso que continúe su condena en el penal de Ezeiza, al considerar que ni su edad ni su estado de salud habilitan de manera automática esa modalidad de detención.

La solicitud había sido formulada por los abogados del ex funcionario con el argumento de que De Vido supera los 75 años y padece múltiples patologías crónicas.

“El entorno carcelario puede incrementar el riesgo de descompensaciones graves”, habían señalados los peritos de parte.

El Cuerpo Médico Forense informó al TOF 4 que De Vido se encuentra clínicamente “compensado” y que su seguimiento puede realizarse en el ámbito penitenciario, siempre que se garanticen controles médicos, dieta adecuada y provisión regular de medicación.

Informes del Servicio Penitenciario Federal indicaron, además, que el condenado recibe atención médica permanente, controles diarios y acceso a interconsultas, y que la unidad de alojamiento cuenta con profesionales de la salud las 24 horas y cercanía inmediata a un hospital penitenciario.