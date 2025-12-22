Cristina Kirchner permanece internada y evoluciona favorablemente tras la cirugía

sanatorio cristina kirchner Noticias Argentinas

Internación con autorización judicial

La ex mandataria fue trasladada al centro de salud el sábado por la tarde, con la correspondiente autorización judicial. Previamente, un equipo médico concurrió a su domicilio y, tras una evaluación clínica, resolvió su derivación para la realización de estudios complementarios.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside desde junio de este año, cuando quedó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Los antecedentes médicos de Cristina Kirchner

En el mismo sanatorio, en 2021, la ex presidenta fue sometida a una histerectomía, intervención quirúrgica que implicó la resección del útero. En 2012, cuando se desempeñaba como presidenta, fue operada por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y en 2013 se le practicó una cirugía para extraer una colección subdural crónica en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Repercusiones y polémica con el biógrafo de Milei

La intervención quirúrgica de urgencia generó repercusiones en redes sociales. Entre ellas, se destacó un mensaje del biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, quien calificó como una “mala noticia” que la ex mandataria haya salido con vida de la operación. En su publicación, se refirió a Cristina Kirchner como “la presidiaria” y cuestionó el resultado exitoso de la intervención, lo que motivó críticas y rechazo por el tono del comentario.